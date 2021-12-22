Altın fiyatları dalgalı seyir izliyor

Altın fiyatları, kurdaki aşağı yönlü hareketin etkisiyle düşmeye devam ederken küresel piyasalardaki belirsizlikler de altın fiyatlarını baskılıyor.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları Dolar/TL kurundaki hareketliliğin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi takvimine dair belirsizlikler nedeniyle dalgalı seyir izlemeye devam ediyor.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ın devreye girmesi ile birlikte döviz kurlarında yaşanan düşüş altın fiyatlarına da yansıdı. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve ayrıntıları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası tarafından kamuoyu ile paylaşılan modelin devreye girmesi ile birlikte dolar/TL kuru sert düştü.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Bununla birlikte Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı da 710 TL seviyelerine geldi.

Gram altın 700 TL seviyesinden işlem görürken Cumhuriyet altını 4 bin 566 TL alış ve 5 bin 15 TL satış seviyelerinden işlem gördü. Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 1120 TL alış ve 1245 TL satış seviyesinde işlem gördü.

SPOT PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Spot piyasada altın fiyatları ise ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi takvimine dair belirsizlikler nedeniyle baskılanmaya devam etti.

ABD'de piyasalar üç günlük düşüşün ardından salı günü toparlarlandı. Biden'ın ekonomik planını ABD Kongresi'nden geçirebilme ihtimaline dair beklentiler ise hâlâ belirsiz.

Altın Vadeli İşlemleri, New York Ticaret Borsası’nda yatay seyrederek yükselerek onsu 1787,35 dolardan işlem gördü. Ons altın ise yüzde 1,7 düşüşle 1787 dolar seviyelerinden işlem gördü.

Gümüş ise onsu 22,5 dolardan işlem görürken Bakır yüzde 0,3 düştü ve libresi 4,3 dolardan işlem gördü.

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