Altın fiyatları dalgalı seyrediyor

Altın fiyatları gün içinde 534 TL seviyelerini gördü ancak kapanışa doğru 530 TL seviyelerinin altına düştü. Uluslararası piyasalarda ise altın değerlenmeye devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Gram altın fiyatları dün dolardaki sınırlı gerilemeye paralel olarak gerilese de bugün seviyesini korudu. Dün 529 TL seviyelerinden kapanan altın gün ortasında 534 TL seviyesine kadar yükselse de kapanışa doğru 530 TL seviyesinin hemen altına yerleşti.

Çeyrek altın 859 TL alış ve 873 TL satış fiyatıyla işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 3 bin 433,00 TL alış ve 3 bin 478,000 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

ULUSLARARASI PİYASADA DEĞERLENDİ

Geçtiğimiz hafta spot piyasalarda 1800 dolar seviyesine çıkmasının ardından kazançlarını silerek yeniden 1760 dolara gerileyen ons altın dün ve bugün 1780 dolar seviyesinin hemen altında işlem gördü. Altın vadeli işlemleriyse yüzde 0,5 değer kazanarak 1.781 dolara yükseldi.

Altın fiyatlarındaki seviye, ABD’nin Hazine tahvillerindeki yükselişin yarattığı etkiyi telafi etti ve beklenenden daha erken geleceği düşünülen faiz artırımlarına dair endişeleri de kısmen giderdi.

Gümüş fiyatları ise dün gün içinde yüzde 3,5 yükselişle 24,13 dolara yaklaşarak 10 Eylül sonrası en yüksek seviyeyi görmüştü. Fiyat bugün 24 doların hemen altında aralığında işlem görüyor.

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