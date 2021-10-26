Altın fiyatları enflasyon endişelerinin etkisinde

Altın, spot piyasada enflasyonun kalıcı olacağına dair endişeler nedeniyle ons başına 1800 doların üzerinde seyrederken yurt içi piyasada dolar/TL'deki kısmi düşüş nedeniyle geriledi.

Sozcu.com.tr

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Türk Lirası’nın sert değer kaybı nedeniyle döviz kurlarında geçtiğimiz haftadan bu yana yaşanan dalgalanma altın fiyatlarını da etkiledi.

Dün akşam saatlerinde Türk Lirası’ndaki kısmi değer artışı altın fiyatlarına da yansıdı. Dün gün içinde 567 TL seviyesiyle tarihi zirvesini gören gram altın an itibariyle 557 TL seviyelerinde seyrediyor.

Cumhuriyet altını 3 bin 593 alış ve 3 bin 651 TL satış seviyelerinde işlem görürken çeyrek altın 900 TL satış ve 916 TL alış fiyatıyla işlem görüyor.

ENFLASYON ENDİŞELERİ ALTIN FİYATINI YÜKSELTTİ

Yurtdışı spot piyasalarda ise altın fiyatları oldukça hareketli.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın son konuşmasında enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini söylemesi ve Hazine Bakanı Janet Yellen’in 2022’nin ilk çeyreğine kadar enflasyonun yüksek kalabileceğini fakat bunun baş edilemeyecek bir sorun olmadığını belirtmesi altın fiyatlarında hareketlenmeye neden oldu.

Spot piyasada altın fiyatları, enflasyonun kalıcı olacağına dair endişeler ve hisselerde yaşanan yükselmenin piyasanın genelindeki iyimserliği artırmasıyla 1800 doların üzerinde işlem görüyor.

Cuma günü 1813 dolara çıkarak 7 Eylül sonrası en yüksek seviyeyi gören ons altın, bugün 1805 dolar yakınında işlem görüyor.