Altın fiyatları rekor tazeledi

Altın fiyatları, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının TL'deki düşüşü tetiklemesi ile birlikte rekor tazeledi. Gram altın 554 TL seviyesine yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından Türk Lirası’ndaki değer kaybı gram altın fiyatlarına da yansıdı.

yeni zirve 556 TL oldu. 554 TL seviyelerinde seyreden gram altın fiyatlarında sene başından bu yana yükseliş oranı da yüzde 21’e çıktı.

Geçtiğimiz Kasım 2020’de 540 TL’yi gören 2021 yılı içinde en düşük seviyeyi 395 TL ile 19 Şubat tarihinde görmüştü.

Bunun yanında Cumhuriyet altını 3 bin 572 TL satış, 3 bin 628 alış fiyatıyla, çeyrek altınsa 893 TL alış ve 909 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

ONS ALTIN DA YÜKSELİYOR

Altın fiyatları uluslararası piyasalarda da yükselmeye devam ediyor.

Altın, ABD Hazine tahvili getirilerinin yükselişini dengeleyen zayıf dolar nedeniyle ve merkez bankalarının ekonomiye verdikleri desteği geri çekecekleri endişeleriyle birlikte bugün art arda ikinci haftayı da kazanımla kapatmaya hazırlanıyor.

Spot piyasada hafta başından bu yana yüzde 1’in üstünde değer kazanan Ons altın fiyatları yüzde 0,51 yükselişle 1791 dolar seviyelerinde seyrederken Altın Vadeli İşlemleri de New York Borsası’nda, yüzde 0,33 yükselerek ons başına 1787 dolardan işlem gördü.

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