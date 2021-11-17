Altın fiyatları, TL’deki değer kaybının ve ABD enflasyonunun etkisiyle yüksek

Altın fiyatları, spot piyasada yüksek ABD enflasyonunun ve Kapalıçarşı'da Türk Lirası'ndaki değer kaybının etkisiyle yüksek seyretmeye devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’de tüketici enflasyonunun son 31 yılın en yükseğine çıkmasının ardından ons altın fiyatları geçen hafta sert yükseldi. Altını güvenli liman olan yatırımcıların enflasyondan korunmak için bu emtiaya yönelmesi sebebiyle ons altın dün 1877 dolarla geçtiğimiz 6 ayın en yüksek seviyesini gördü.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ABD’den gelen tarım dışı istihdam ve enflasyon verilerinin ardından ons fiyatı bu ay yüzde 5 artarak son ayların en yüksek seviyesine çıktı. Fed’in tahmin edilenden erken sıkılaşmaya gidebileceği yönündeki tahminler de piyasanın yaptığı fiyatlarda etkili oldu.

Ons altın bugün düne göre bir miktar geri çekilerek 1863 dolar seviyelerine indi. Altın vadeli işlemleri ise 1865 dolardan işlem gördü.

ÇEYREK ALTIN BİN, GRAM ALTIN 4 BİN TL

Kapalıçarşı’da ise Türk Lirası’ndaki sert değer kaybı, altın fiyatlarında etkisini göstermeye devam etti. Dolar/TL kurunun yükselmesi nedeniyle altın fiyatları Türk Lirası karşısında yüksek seyretti.

Gram altın, 626 TL’den işlem görürken 1000 TL’nin üzerindeki seyrini sürdüren çeyrek altın, 1000 TL alış, satış 1024 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 4 bin TL alış ve 4 bin 85 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

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