Altın fiyatlarında omicron belirsizliği

Altın fiyatları, Türk lirasındaki hareketi takip ederken spot piyasada omicron varyantının getirdiği belirsizliklerle boğuşmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, Kapalıçarşı’da Türk lirasının değerlenmesi ile birlikte düşüşünü sürdürürken spot piyasada doların zayıflaması ile birlikte hafif yükseldi. Ancak omicron varyantının yarattığı belirsizlikler altın fiyatını baskılıyor.

Kapalıçarşı’da gram altın fiyatları, küresel altın fiyatlarının yükselmesi Dolar/TL 'deki sert artışın etkisiyle geçen haftayı 950 TL civarında kapatmış, yükselişin sürmesiyle haftaya 1000 TL’nin üzerinde başlamıştı.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Salı gününden itibaren dolar/TL’deki sert düşüşle birlikte gerileyen gram altın bu sabah saatlerinde yüzde 2,8 gerileyişle 695 TL seviyelerinde işlem gördü.

Çeyrek altın 1123 TL alış ve 1182 TL satış fiyatıyla işlem görürken Cumhuriyet altını 4 bin 500 TL alış ve 4 bin 710 TL satıi fiyatıyla işlem gördü.

OMİCRON BELİRSİZLİĞİ

Spot piyasada ise altın fiyatları, doların zayıflamasıyla yükselişini sürdürmeye devam etse de tatilin yaklaşması ve omicron varyantının etkisiyle baskılanmaya devam etti.

Ayrıca merkez bankalarının artan enflasyonla mücadele için pandemi dönemi teşviklerini azaltmasıyla birlikte altın üç yıl içinde ilk kez yılı kayıpla kapatacak.

Spot piyasada yatırımcılar, omicron virüsünün küresel ekonomileri nasıl etkileyeceği konusundaki belirsizlikle boğuşuyor. Omicron varyantı hakkındaki yeni araştırmalar, hastaneye yatış oranlarının delta varyantından daha düşük olabileceğinin sinyallerini verdi. Ancak dünya çapındaki yetkililer temkinli olmaya devam ediyor ve virüsün yayılmasını engellemek için yeni kısıtlamalar getiriyor.

SPOT PİYASADA ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın New York ticaret borsasında hafif yükselerek 1805 seviyesinden işlem görürken, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,2 artışla 1806 dolardan işlem gördü. Diğer yandan, gümüş yüzde 0,1 arttı ve onsu 22,8 dolardan işlem gördü. Bakır ise yüzde 0,20 düştü ve libresi 4 bin 400 dolardan işlem gördü.

Phillip Futures Pte.’nin kıdemli emtia müdürü Avtar Sandu bir raporundada, “Altın piyasasının dalgalı ve gürültülü olması bekleniyor” dedi. Sandu, yıl sonuna kadar fiyatların dengede olacağını belirtirken endüstriyel amaçlar için kullanılan gümüş ve diğer değerli metallerin ise omicron varyantının etkilerinin geride bırakılmasına bağlı olarak canlanmaya hazır göründüğünü söyledi.

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