Altın fiyatlarında yeni rekor

Altın fiyatları, Dolar/TL kurundaki sert artış nedeniyle iç piyasada rekor kırarken küresel piyasalarda güvenli limana yönelişin artması nedeniyle yükselmeye devam etti.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları Türk lirasındaki sert değer kaybının etkisiyle yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizlerini indirmesinin ardından dolar/TL’deki yukarı yönlü hareket devam etti. TCMB politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14 seviyesine çekti. Türk lirasındaki tarihi değer kaybı ve küresel piyasada ons altının değerinin artması, Kapalıçarşı altın fiyatlarında da yeni rekorlar görülmesine neden oldu.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Piyasaların açılması ile birlikte Türk lirasının diğer para birimlerine karşı sert değer kaybetmesi ile birlikte gram altın fiyatı da yeni zirvesini gördü. 942 TL ile yeni rekor seviyesini gören gram altın Kapalıçarşı’da öğleden önce 940 seviyesinin hemen altında işlem görmeye devam etti.

Çeyrek altın 1484 TL alış ve 1563 TL satış seviyelerinde işlem görürken Cumhuriyet altını 6105 TL alış ve 6410 satış seviyelerinde işlem gördü.

ONS ALTIN YÜKSELİYOR

Bu hafta altın yatırımcılarının gözü ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısındaydı. Fed varlık alım azaltımını hızlandıracağını açıklarken 2022’de faiz artışına ilişkin sinyaller verdi. Piyasaların kilitlendiği kritik toplantının ardından Fed Başkanı Jerome Powell ise yüksek enflasyona vurgu yaptı.

Fed'in enflasyonun kalıcı olduğu vurgusu ve para politikasına yönelik belirsizliğin kalkması, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi.

Ons altın, Fed kararının ardından çarşamba günü 1780 dolara çıkarken dün 1798 dolar seviyesinden günü kapattı. Haftanın son işlem gününde 1800 dolardan açılan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 artarak 1807 dolardan işlem gördü. Ons altında gün içerisinde en düşük 1798 dolar, en yüksek ise 1808 dolar seviyeleri görüldü.

Altın vadeli işlemleri ise New York Ticaret Borsası’nda, yüzde 0,6’ya yakın yükselerek 1808 dolardan işlem gördü.

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