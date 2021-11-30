Altın fiyatlarında yeni varyant etkisi sürüyor

Altın fiyatlarında küresel piyasalar yeni corona virüsü varyantındaki gelişmeleri takip ederken yurt içinde döviz fiyatlarında devam eden yüksek seyir Kapalıçarşı'daki fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Yeni corona virüsü varyantı omicronun ekonomiye etkisinin olumsuz olacağı yönündeki inancın pekişmesi altın fiyatlarını da artırdı. Son olarak ilaç şirketi Moderna CEO’sunun Financial Times’a verdiği demeçte Şu an kullanılan aşılar yeni varyanta karşı zorlanacak” demesi piyasalardaki risk iştahını tekrar düşürdü. Riskten kaçınma ise altına yönelimi artırdı.

Spot piyasada altın fiyatları, dolardaki değer kaybından destek alarak yükselirken, yatırımcıların omicron varyantının küresel ekonomiye olabilecek etkisinin değerlendirmeye devam etti.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da altın fiyatları ise dolar/TL’deki yüksek seviyeye bağlı olarak artıyor.

İlk işlem saatlerinde gram altın 736 TL’den, çeyrek altın 1169 TL alış ve 1197 TL satış fiyatıyla, Cumhuriyet altını 4 bin 677 TL alış ve 4 bin 789 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

SPOT PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Ons altın, geçen haftaya 1850 dolar civarında başlamış sonra hızlı bir şekilde 1800 doların altına inmişti. Haftanın son işlem gününde yeni corona virüsü varyantı omicronun yarattığı endişeler nedeniyle 1815 dolara tırmanan ons altın risk iştahının bir miktar artmasıyla 1800 seviyesinin altına indi. Ancak son gelişmeler altının tekrar artmasına sebep oldu.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı son 24 saatte yüzde 0,5 artarak 1792 dolara yükseldi. ABD Altın vadeli işlemleri de yüzde 0,5 artarak 1794 dolara yükseldi.

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