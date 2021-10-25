Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor

Altın fiyatları, Türk Lirası'ndaki değer kaybının etkisiyle rekor seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankası’nın sert faiz indiriminin ardından Türk Lirası’nın değerindeki düşüş, altın fiyatlarına yansıdı.

Geçtiğimiz haftayı 553 TL'den kapatan gram altın sabah saatlerinde yeni haftada 563 liradan açılış yaptı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI

An itibariyle 566 TL seviyelerinden işlem gören gram altının yanında Çeyrek altın ise 912 TL alış ve 930 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Cumhuriyet altını 3 bin 397 alış ve 3 bin 461 seviyesinde işlem görüyor.

ONS ALTIN

Uluslararası spot piyasada ise altın fiyatlarında sınırlı artış sürüyor. Ons altın 1796 dolar seviyesinde işlem görürken altın vadeli işlemlerinde de sınırlı yükseliş devam etti.

ABD’deki enflasyon verilerine ilişkin endişeler ve Fed’in varlık alımlarını azaltmaya başlayacağına ilişkin tahminler altın fiyatlarının geleceğini etkileyen unsurlardan biri.

İlginizi Çekebilir Dolar / TL diplomatik gerilimin etkisiyle haftaya dalgalı başladı