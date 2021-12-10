Altın fiyatlarının gözü bu veride: İşte beklentiler

Bir süredir dar bir aralıkta hareket eden ons altında bugün 16.30'da açıklanacak ABD enflasyonu verisi kritik olacak. Gram altın, dolar/TL'deki yükselişle rekor seviyeye yaklaştı.

Sozcu.com.tr

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Hafta boyunca dar bir fiyat aralığında hareket eden ons altında gözler, bugün Türkiye saatiyle 16.30’da açıklanacak ABD enflasyonuna çevrildi.

Bugün 1779 dolar ile 1770 dolar arasında hareket eden altında, ABD enflasyonunun seyri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaşma takvimi önemli olacak.

Ekimde yüzde 6,2 ile son 31 yılın zirvesine yükselen ABD tüketici enflasyonunun, kasımda yüzde 6,8 ile son 40 yılın zirvesine yükselmesi bekleniyor.

ABD enflasyonundaki artış ve istihdamdaki gelişmeler, Fed’in varlık alımlarını azaltma ve faiz artışına gitme takvimini öne çekip altın fiyatları üzerinde baskı yaratabilir.

Altın, enflasyon artsa dahi merkez bankalarının yakın zamanda faiz artırmayacağına dair beklentilerle kasım ayında yükselmişti.

Fed’in 15 Aralık’ta açıklayacağı kararlar ve vereceği mesajlar da altın için önemli olacak.

TAHMİNLER NE?

Sozcu.com.tr’ye konuşan İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ABD enflasyonundaki yükselişin altın fiyatları üzerinde baskı yarattığını ve bu baskının fiyatlandığını, enflasyonun bugün beklenenden düşük gelmesi durumunda ons altın fiyatlarında 1815 dolar seviyesinin görülebileceğini söyledi.

ABD enflasyonunun beklendiği gibi yüzde 6,8 civarında gelmesi durumunda da ons altında 1795-1800 dolara doğru bir artış beklediğini belirten Yıldırımtürk, beklenenin üzerinde enflasyon gelmesi durumunda ise başta ons altının bir miktar gerileyebileceğini dile getirdi.

GRAM ALTINDA KUR TAKİP EDİLİYOR

Gram altın ise küresel altın fiyatlarının dar bir fiyat aralığına sıkışmasıyla dolar/TL’deki seyri takip ediyor.

Bugün gram altın, 788-793 TL aralığında hareket ediyor.

Eylül başında 8,30 seviyelerinde olan dolar/TL, Merkez Bankası’nın (TCMB) seri faiz indirimlerine gitmesiyle geçen hafta 14’e kadar yükselirken, gram altında da 485 TL’den 795 TL’ye kadar yükselmişti.

Gram altında pazartesi günü 795 TL’lik rekor görülmüştü.

‘YUKARI HAREKETTE SINIR OLUR’

ActivTrades kıdemli analisti Ricardo Evangelista, “Hikaye tekrar merkez bankalarının parasal sıkılaşma politikasına kayarken ve bunun doları güçlendirmesi muhtemelken, altında yukarı yönlü herhangi bir hareket sınırlı olacaktır” dedi.

Fed’in ve diğer merkez bankalarının parasal teşvikleri azaltıp faizleri artırmalarının, hazine tahvillerinin faizlerinin artmasına ve altın tutmanın fırsat maliyetinin yükselmesine neden olması bekleniyor.

Bağımsız analist Ross Norman, altında işlem hacminin düşüklüğüne işaret ederek, dalgalanma aralığının artabileceğini dile getirdi.

Citibank stratejistleri, ons altında bu kış beklenenden daha yüksek bir seyir olabileceğini ancak 2022 yılı ortalamasında altın için 1685 dolarlık öngörüde bulunduklarını açıkladı. Banka, 2023 için ise ortalamada 1500 dolarlık fiyat öngörüyor.

Banka, kışın fiyatların ons altında 1825-1850 aralığına yükselebileceğine dikkat çekti.

Banka, daha düşük bir olasılıkla ise, enflasyon ve borç kaygılarıyla 2022 ortasında ons altında 2100 dolarlık zirvenin görülebileceğini belirtti.

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