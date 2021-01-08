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Anlık ödeme uygulaması FAST kullanıma açıldı

Anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, bugün itibarıyla kullanıma açıldı.

Güncellenme: 10:41, 08/01/2021
Haberler Ekonomi
Anlık ödeme uygulaması FAST kullanıma açıldı

Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen anlık perakende ödeme uygulaması, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından bugün itibarıyla kullanıma açıldı.

TCMB’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, FAST sisteminin, yaygın kullanımının yakından izlenmesi amacıyla, ilk aşamada 50 TL limitli olarak başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada bu limitin, kullanımın yaygınlığına göre kademeli şekilde artırılarak 1,000 TL'ye kadar yükseltileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca FAST sistemi ile birlikte elektronik ödemelerin, kimlik numarası, telefon numarası ve e-posta adresi ile başlatılmasını sağlayan ‘Kolay Adresleme Sistemi’nin de kullanıma sunulduğu kaydedildi.

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