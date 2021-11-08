‘Arıcılığın başkentinde genç arıcı yetişmiyor’

3 bin 500 kayıtlı arıcının bulunduğu ve yaklaşık 100 bin kişinin geçimini sağladığı Ordu’da arıcılıktaki yaş ortalaması 55’in üzerine çıktı. Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, "Gençlerimizi bu mesleğe yönlendiremezsek arıcılık bitme noktasına gelecek" dedi.

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Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, arıcılıkta yaş ortalamasının giderek yükseldiğini, Türkiye'de en fazla bal üretiminin yapıldığı Ordu'da genç arıcıların yetişmediğini söyledi.

Dünyada bal üretiminde önemli bir sırada yer alan Türkiye'de en çok bal üretiminin yapıldığı Ordu'da arıcıların yaş ortalaması giderek artıyor.

3 bin 500 kayıtlı arıcının bulunduğu, bu sektörden yaklaşık 100 bin kişinin geçimini sağladığı ve 550 bin koloninin bulunduğu Ordu'da arıcılıktaki yaş ortalaması, 55'in üzerine çıktı.

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, gençlerin bu mesleğe yönlenmemeleri durumunda arıcılığın bitebileceğini belirtiyor.

KAZANÇ SAĞLAYAMADIKLARI İÇİN YÖNELMİYORLAR

Çiftçi, gençlerin artık arıcılık mesleğine yönelmemelerinin ilk nedeninin kazançla bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

“Bu tabi kazanma ile alakalı bir durum. Tarımın her sektöründe olduğu gibi maliyetler arttığından gençler bu işe yönelmek istemiyor” diyen Çiftçi, “Bu da ilerleyen süreçte arıcılık ile ilgili sıkıntılı bir süreç demek. Zaten eleman çalıştırmada zorluk vardı, kendi çocuklarımızı da bu mesleğe yönlendiremezsek arıcılık bitme noktasına gelecek” diye konuştu.

Çiftçi, “Arıcılığın bitme noktasına gelmesi ise sadece arıcılık ve arı ürünleri olarak bakmamak gerekiyor. Arıcılık biterse insan ömrü gibi 4 yıl içerisinde polinasyon da biter” değerlendirmesinde bulundu.

BAL VERİMİ DE YÜZDE 45 DÜŞTÜ

Çiftçi ayrıca, bal veriminde de yüzde 45'lik bir düşüş olduğuna ve sezonun istedikleri gibi gitmediğine vurgu yaptı.

Çiftçi, şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz sezon çok da bizim istediğimiz gibi geçmedi. Bal fiyatları konusunda bir kıpırdama oldu ancak arıcılık malzemelerindeki artış da arıcılarımızı önemli ölçüde etkiledi.

Bu verim kayıplarından dolayı banka ve tarım krediye olan borçlarımızın ertelenmesini talep ettik. Şu ana kadar bir sonuç çıkmadı ama inşallah bundan sonra kısa zamanda da olsa arıcılarımız aldıkları krediler ertelenirse arıcılarımız rahat bir nefes almış olurlar.” (İHA)



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