Arılar açlıkla karşı karşıya, 100 milyon dolarlık kayıp var

Muğla’nın Ortaca ilçesi Sarıgerme Mahallesinde bir otelde arıcıları dinlemek ve mevcut hasara çözüm bularak yenilerini önlemek adına düzenlenen panelde, çeşitli çözümler üretilirken yangın sonrası arıların açlık tehlikesi ile karşı karşıya olduğu ve 100 milyon dolarlık maddi kayıp olduğu açıklandı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla’daki arıcıları dinlemek ve orman yangınları sonrasında mevcut hasara çözüm bularak yenilerini önlemek adına Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Güvenilir Ürün Platformu panel düzenledi.

Panelde halen tehdit altında olan bu durumdan önemli ölçüde etkilenen arıcılar dinlendi. Konuya ilişkin tüm paydaşların katılım sağladığı basın toplantısı ve panelde mevcut durum ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Arıların açlık tehlikesi ile karşı karşıya olduğu ve 100 milyon dolarlık maddi kayıp olduğu açıklandı.

MUĞLA'DA 150 BİN AİLENİN GEÇİMİNİ ARICILIKTAN SAĞLIYOR

28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayıp Marmaris, Bodrum, Köyceğiz gibi Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından en zengin bölgelerinde etkili olan yangınlar, arıcılık faaliyetlerini derinden etkiledi. Dünya çam balı ihtiyacının yüzde 92'sini sağlayan Muğla ve ilçelerinde arıcılık durdu. 150 bin ailenin geçimini arıcılıktan sağladığı ülkemizde, yangından etkilenen bölgelerde 11 bin kovanla birlikte arıcıların üretimde kullandıkları malzemeler de büyük zarar gördü. Arıcılık sektörünün önde gelen profesyonelleri yangınlardan dolayı oluşan hasarı ortaya koymak ve sorunlara çözüm önerileri için Muğla'da buluştu.

“Sözleşmeli Arıcılık” modeliyle binlerce arıcıyla çalışan BEE’O Propolis firmasının Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Muğla ve ilçelerinde doğa kendini iyileştirene kadar çam balı üretimi mümkün olamayacak. Yangından hasar gören arıcılarımızın yaralarını hep beraber saracağız, bölgenin orman varlığının tekrar zenginleştirilmesi için hep birlikte çalışacağız” dedi.

ARICILIK SEKTÖRÜ MUĞLA'DA BULUŞTU

Ülkemizde çıkan ve zaman zaman yeniden alevlenen orman yangınları hem insanları hem hayvanları hem de biyolojik çeşitliliği yok etmeye devam ediyor. Halen tehdit altında olan ve bu durumdan en çok etkilenen gruplardan biri de arıcılar oldu. Panel öncesi Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangından çok büyük hasar gören Osmaniye köyündeki arıcılar ziyaret edildi. Ziyaret sırasında durum tespiti yapılırken, gelecekte hasarın giderilmesi için yapılması gerekenler de bölge arıcıları ile görüşüldü. Mevcut durumun konuşulduğu ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı panelin açılış konuşmalarını Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, Ahbap Derneği Başkan Yrd. Emrah Aydoğdu ve Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş yaptı.

BU ACIYI BİRLİKTE YENECEĞİZ

Panelde Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, hasarın boyutlarını anlatırken, yangının çam balı üretimine etkilerine dikkat çekti. Arıcılara destek olmak için hazır olduklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:

“Geleceğimiz için ormanların çok daha değerli olduğu günümüzde, yaşanan bu feci olay bitki çeşitliliğine, canlı hayatına ve arıcıların geçim faaliyetlerine büyük zarar verdi. Tek tesellimiz şu ki bu olay 15 gün sonra gerçekleşseydi, mevsim faaliyetleri dolayısıyla bölgeye getirilen 3,5 milyon arı daha yaşamını kaybedecekti. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin 72.000 üye arıcısı ve görevlileri olarak il birliklerimize, bölge halkımıza ve arıcılarımıza destek olmaya hazırız. Acımız büyük ve birlikte aşacağız.”

ÇAM BALINI KURTARACAK ÖNERİLER PAYLAŞILDI

Şahin, çam balı üretim alanları ile ilgili acil önerilerini ise şöyle sıraladı:

“Çam balı üretiminde büyük öneme sahip basralı kızılçamın yeniden saha haline gelmesi 35-40 yılı bulacak. Arıcımızın bu süreyi geçirecek tahammülü yok. Bakanlığımızca acil olarak çam balı üretimine uygun basra olabilecek alanlar belirlenmeli, bu alanlar 3 yıllık plantasyon programına alınarak ülke arıcılarının kullanımına sunulmalı. Acil eylem planı hazırlamak üzere; Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere üniversiteler, ilgili kamu kuruluşları ve Arı Yetiştirici Birlikleri ile beraber çalıştay yapılmalı. Yanan orman alanlarında; yeşil aksamı bulunan ağaçlar kesilmemeli, tahribatın tam olarak tespit edilebilmesi için 1 yıl beklenmeli. Basralı orman alanlarının tespiti ve bu alanlarda ormancılık faaliyetleri belirlenen esaslara göre işletilmesi hususu böceğin doğal olarak yayılış yaptığı Antalya, İzmir, Denizli, Balıkesir, Çanakkale ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüklerinde plan yenileme yapılmalı. Çam Koşnilinin zararlı böcek kategorisinden çıkartılması için yapılacak saha çalışmaları ile Basra Böceğinin adapte olabileceği bölgeler belirlenip böceğin aşılanması yapılmalı. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası'na olan borçları, ülke genelini kapsayacak şekilde ertelenmeli veya affedilmeli.”

1,2 MİLYON ARI KOVANINA ACİL YEM DESTEĞİ ŞART

Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk ise Muğla'nın arıcılığın merkezi olduğunu ileterek, “Küresel ısınmayı en çok hisseden kesim arıcılar oldu. 3 yıldır etkisini hissettiğimiz küresel ısınma sonucu yangın öyle bir geldi ki tüm umutlarımız tükendi. Umutlar tükenirse arıcılık yok olur. Derdimiz var. Tarım ve Orman Bakanlığının yangından etkilenenler için açıkladığı desteklerin tüm Muğlalı arıcılar için uygulanmasını istiyoruz. 10 bin dekar 200 yıllık çam sahamız yandı. Dolayısıyla bu sorun Muğla'nın sorunu değil, tüm Türkiye'nin acısı ve sorunudur. Çam balı üretiminde elzem olan ve ağaçlarda yaşayan basralı çam pamuklu koşnilini de kaybettik. Önemli bir ekosistem kaybımız var. Arıcılığın yaşaması için acilen bölgeye arılar için yem tedarik edilmeli, şu anda 1,2 milyon arı kovanı açlık tehlikesi ile karşı karşıya. Bölgeye her yıl ziyaretçi olarak gelen kovanlar da dikkate alınırsa toplamda 40 bin ailenin baktığı 3,5 milyon arıyı kurtarmalıyız” diye konuştu.

100 MİLYON DOLARLIK EKONONOMİK KAYIP VAR

Sözleşmeli Arıcılık modeliyle propolis, ham bal, polen, arı ekmeği ve arı sütü üretimi için binlerce arıcıyla çalışan BEE’O Propolis firması Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Bu bölgenin en kıymetli ürünlerinden olan çam balının üretimi için uygun ekosistem yok oldu. Birçok arıcımızın evlerini, kovanlarını, arılarını, bal depolarını, bal sağım makineleri yandı. Yangın bölgesinde resmi rakamlara göre 11 bin kovan kaybedildi. Yanan ormanlar nedeniyle çam balı üretim ve ihracatından kayıp yaklaşık 100 milyon dolar. Bölgedeki arıcıların propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve arı zehri gibi diğer katma değerli arı ürünlerinin üretimine yönelmesi gerekiyor. Bu amaçla bölgedeki arıcılara sözleşmeli arıcılık modeliyle bu ürünlerin üretimini sağlayacak projeleri başlatıyoruz. Uygun ekipman, malzeme ve eğitimleri de vererek önümüzdeki yıl katma değerli bu ürünlerde gelir elde etmelerini hedefliyoruz. Zarar gören arıcıların ellerindeki arı ürünlerinin tamamını peşin alacağız. Ayrıca Türkiye'de arıcılıkta birinci olan bölgede, arıcılığın devamlılığını sağlamak için 5 farklı projeyi sivil toplum örgütleri ile birlikte hayata geçireceğiz” dedi.

ÇAM KOZALAKLARI KIZILÇAM AĞAÇLARININ YENİDEN YEŞERMESİNİ SAĞLAYACAK

Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Prof. Dr. Ali Kavgacı yangın sonrası restorasyon çalışmalarının önemine değinerek “Ormanlar bahçe değildir ayrıca kozalak da patlamaz” dedi. Kavgacı “Yanan alanların içinde 30 yaş ve üstü kızılçam ormanları varsa, yanmış ağaçlardan toplanan kozalaklı dalların araziye serilerek bırakılması yeterli. Daha genç kızılçam ağaçlarında ise yeterince kozalak ve tohum olmayabilir. Bu alanlarda ise çevrede yanmamış ormanlardan tohum ve kozalak toplanıp yangından zarar gören alanlara sermek yeterli olacaktır” diye belirtti.