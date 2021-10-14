Arjantin’de gıda fiyatlarına devlet müdahalesi: Zamlar durduruldu

Enflasyonla mücadele eden Arjantin hükümeti, artan gıda fiyatlarına müdahale etti. Alınan karara göre, 1247 gıda ürününün fiyatı 90 gün boyunca donduruldu. Çalışanların maaşlarının artan fiyatlar karşısında erimemesi için bu kararın alındığı bildirildi.

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Arjantin hükümeti dün yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadele amacıyla 1247 gıda ve ev ürününün fiyatını 90 gün boyunca dondurmak için perakendecilerle anlaşmaya vardığını açıkladı.

“ÜCRETLİLERİ KORUMAK İÇİN”

Ticaret Bakanı Roberto Feletti programı açıkladığı bildiride, “Ücretlilerin gıdaya ulaşımını sınırlamaya devam etmemek için bu artışı durdurmak gerekiyor” dedi.

Reuters’ın aktardığına göre Feletti, Aralık 2019’daki temel gıda sepetinin ortalama maaşın yüzde 9’u olduğunu, bu oranın son ölçümde yüzde 11’e ulaştığını açıkladı. Feletti, “Gıda fiyatlarındaki artışların maaşları aşındırmasını önlemek için bu artışları duraklatmamız gerekiyor” dedi.

GIDA FİRMALARI İLE TOPLANTI

Feletti, dün Buenos Aires’teki önde gelen gıda firmalarının patronlarıyla toplantılar gerçekleştirdi.

Bloomberg’in açıkladığına göre, toplantı hakkında bilgisi olan ve isimlerini vermek istemeyen kişilere göre, hükümetin şirketlerden belirli mallarda fiyatları sınırlayan bir programı genişletmelerini istediğini söyledi.

FİYAT KONTROLÜ UYGULANIYORDU

Arjantin’de halihazırda bir fiyat kontrolü programı daha bulunuyor. ‘Precios Cuidados’ adlı programa göre süpermarketlerde fiyatları sadece yılın belli aylarında artmasına izin verilen 700’den fazla ürün var. Fiyat dondurma kararı tüketiciler için iyi olsa da, perakendeciler arasında rahatsızlık yaratabilir.

Uzun bir ekonomik durgunluktan çıkan Arjantin’de tüketici fiyatları yıllık yüzde 50 civarında. Ülke önümüzdeki ay kongre seçimlerine gidecek.

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