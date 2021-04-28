Armatörlere teşvik müjdesi

Pandemi nedeniyle tüm sektörler dünyadaki örneklerde olduğu gibi hükümetten destek alamadıklarından şikayet ederken denizcilik sektörüne bir destek kararı çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınladığı yönetmelikle hurdaya ayrılanların yerine inşa edilecek yeni gemilere verilecek teşvikin esaslarını açıkladı.

Hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerlerine yeni gemi inşa edilmesinin teşvikine dair yönetmelik, Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı, 1,000-5,000 GT arası, sıvı ve katı dökme yük, konteyner, genel yük ile özel amaçlı gemiler sınıfındaki ticari yük taşımacılığında kullanılan 20 yaş ve üzeri gemileri kapsıyor.

TEŞVİK MİKTARI NASIL BELİRLENECEK?

Hurdaya ayrılacak gemi için verilecek teşvik tutarı, geminin boş ağırlığı ile güncel hurda fiyatının çarpılması suretiyle tespit edilecek. Hurdaya ayrılacak geminin başvuru tarihi itibarıyla son altı ay yararlanıcının mülkiyetinde olması gerekiyor. Güncel hurda fiyatı ortalama 3 bin TL’den hesaplandığında, her gemi için 3 milyon ile 15 milyon TL arasında teşvik sağlanacak.

İPOTEK KONULACAK

Yönetmelikte teşvik şartları şöyle sıralandı:

Yeni inşa olunan gemi üzerine, ödeme yapılmadan önce kullandırılacak teşvik tutarının 1.5 katı tutarında birinci derece ve birinci sıradan ipotek konulacak.

Geminin sicil kaydından itibaren beş yıllık süre içerisinde Türk bayrağı altında işletilmesini engelleyecek şekilde kiralanması, satılması, devir veya temlik olunması halinde gemi ipoteği icra ve iflas kanunu hükümlerine göre tahsil edilecek.

Teşvik kapsamında yeni inşa olunacak geminin; yapı halindeki gemilere özgü sicile kaydedilmesinde hurda teşvik tutarının yüzde 40’ı, kabuk inşaasının tamamlanmasında hurda teşvik tutarının yüzde 30’u, tescilinde de hurda teşvik tutarının yüzde 30’u ödenecek.

Son taksitin ödenmesinde hurdaya verilecek geminin terkin edilerek hurdaya ayrılması ve belgelenmesi gerekiyor. Aksi durumda

herhangi bir ödeme yapılmayacak. Bu çerçevede, hurda teşvikinden faydalanmak isteyenler, her yılın Haziran ayı içinde kapsam dahilindeki gemi cinsleri için, başvuru yapabilecek.

YILDA EN FAZLA BEŞ GEMİ

Hurda teşviki başvurularının, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçe imkanları doğrultusunda her yıl en fazla beş adet gemi için, yaşı en büyük olan gemiden başlamak üzere değerlendirmesi yapılacak.

Yeni inşa edilecek geminin klas kuruluşu gözetiminde Türkiye’de inşası ile inşasındaki yerli katkı oranının işçilik dahil en az yüzde 50 olması zorunlu tutuldu.

EN AZ BEŞ YIL TÜRK BAYRAĞI ALTINDA İŞLETİLECEK

Teşvik kapsamında yeni inşa edilen gemi, Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline tescil tarihinden itibaren en az beş yıl süre ile Türk Bayrağı altında işletilecek ve bu süre içerisinde siciline, satılamaz, devredilemez, başka bayrak altında faaliyet için kiralanamaz şerhi konulacak.

Yararlanıcılar, inşa halindeki gemi için, inşa süresi ile uyumlu ve teslim tarihine kadar olan süreyi kapsayacak şekilde, yüklenici ile aralarında imzaladıkları sözleşme tutarına göre yapılacak geçerli bir sigorta poliçesinin bir suretini Denizcilik Genel Müdürlüğü’ne sunacak.

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