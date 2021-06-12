Aronya üretimi yeni gelir kapısı olacak

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan “Antioksidan Kaynağı Aronya Yayım” projesi kapsamında 6 bin 666 “aronya” bitkisi, çiftçinin alternatif gelir kapısı olacak. Bilimsel olarak sağlık açısından faydalı olduğu tespit edilen aronyayı üreticilerle tanıştırarak, üretiminin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce 27 bin 500 lira bütçeli hazırlanan proje 2 yıl sürecek.

HASTALIKLARA ÇARE

Aronya meyvesinin başta kanser olmak üzere, akut bronşit ve kronik bronşit, parkinson, diyabet hastalıklarına iyi geldiği bilinmekle birlikte, bağışıklığı artırma ve enfeksiyonların tedavisini hızlandırma özelliğinden dolayı birçok ülkede coronavirüs tedavisinde takviye olarak kullanılıyor. Halk arasında “süper meyve” olarak da bilinen aronya meyvesi üretimi için, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Adliye Köyü'nde, meyve fideleri dikildi.

ANAVATANI KUZEY AMERİKA

Üzümsü bir meyve olan aronyanın anavatanının Kuzey Amerika olduğu ifade ediliyor. Sağlık potansiyeli nedeniyle 1900'lü yılların başlarında Rusya'ya getirildi ve yetiştiriciliğine başlandı. Aronya geniş bir iklim kuşağı ve toprak şartlarına adapte olabilmesi, zengin içeriği ile insan sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeni ile “süper meyve” olarak adlandırılıyor. Meyvesi çok yüksek miktarda antosiyanin ve flovanoidler içeriyor. Aynı zamanda antioksidanlar, fenoller, minareller ve vitaminler yönünden de zengin bir meyve.