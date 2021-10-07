Artan enerji fiyatları Avrupa siyasetinin gündeminde

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, küresel enerji fiyatlarındaki artış konusunda tedarikçi ülkeleri suçladı. Leyen fiyatların düşmesinin yenilenebilir enerji ile mümkün olabileceğini söyledi. Bu sırada bazı Avrupa Parlamentosu üyeleri AB'ye soruşturma çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Sürdürülebilir Yatırım Zirvesi’nde yaptığı açılış konuşmasında, enerji fiyatlarındaki artışa dikkat çekti.

Leyen, son dönemde artan enerji fiyatlarından, talebe rağmen üretimi artırmayan doğal gaz tedarikçilerinin sorumlu olduğunu ve petrol ve kömür gibi fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak gerektiğini belirtti.

FİYATLARDAKİ ARTIŞIN SEBEBİ ÜRETİCİLER

Leyen video konferans yöntemi ile katıldığı toplantıda özetle şunları söyledi:

“Sadece on yıl önce, fosil yakıtlar hala güvenli ve akıllıca bir yatırım olarak görülüyordu. Ancak bugün insanlar yatırımlarının gezegenimize hiçbir zarar vermeyeceğini bilmek istiyor.

Gaz, petrol ve kömür gibi fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltmanın ne kadar önemli olduğunu bu haftalarda hepimiz görüyoruz. Şu anda, küresel enerji fiyatlarında keskin bir artışla karşı karşıyayız. Gaz üreticileri artan taleplere rağmen arzlarını artırmadı. Yani toptan gaz fiyatları bir yıl öncesine göre neredeyse iki katına çıktı. Bu nedenle toptan gaz fiyatları bir yıl öncesine göre neredeyse iki katına çıktı. Buna karşılık, yenilenebilir enerji fiyatları sabit kaldı. Hatta son yıllarda azaldı.”

YENİLENEBİLİR ENERJİ FİYATLARI DÜŞÜRÜR

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yenilenebilir enerji, artan elektrik fiyatlarına uzun vadede çözüm getireceğini belirten Leyen, “Yeşil Enerji’ye yatırım ekonomilerimizin dayanıklılığına yatırımdır” ifadelerine yer verdi.

Leyen son olarak, iklim hedeflerimize ulaşmak için enerji sistemlerine her yıl küresel GSYİH’nın yüzde 2,5’u kadar yatırım yapılmasının şart olduğunu belirtti.

PARLAMENTERLER HAREKETE GEÇTİ

Bu sırada bazı Avrupa Parlamentosu üyeleri enerji fiyatları konusunda harekete geçerek AB’ye enerji piyasasında devlet ve devlet dışı aktörler tarafından piyasa manipülasyonu yapılıp yapılmadığı hakkında soruşturma açma çağrısında bulundu.

Hristiyan demokrat ve muhafazakâr partileri kapsayan EPP grubunun başkan yardımcısı ve Romanya milletvekili Siegfried Mureşan dün Strasbourg’da yapılan oturum sırasında, “Rusya Federasyonu, Gazprom veya başka herhangi bir devlet veya devlet dışı aktörün Avrupa enerji fiyatlarını manipüle edip etkileyemeyeceğinden emin olmalıyız” dedi.