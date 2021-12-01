Asgari ücret görüşmeleri başladı… Bakan Bilgin’den açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Bilgin, Ekonomideki dalgalanmaların ve enflasyonun karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öncülüğünde işçi ve işveren tarafının bir araya geldiği asgari ücret görüşmeleri bugün başladı.

Bakan Bilgin toplantı öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Enflasyonist ortamda, ekonomide yaşanan dalgalanma dönemlerinde asgari ücretin en alt düzeydeki ücret olmak yerine temel düzey olarak algılanması ile ilgili. Türkiye’de sadece asgari ücretle geçinen 6 milyon emekçi var. Emekçilerin aldıkları ücret, temel ücret haline gelirse bununla ilgili çalışmalar daha da önem kazanacaktır.

‘ENFLASYON KARŞISINDA EMEĞİ KORUYACAK ASGARİ ÜCRET’

Bilgin, “Ekonomideki dalgalanmaların ve enflasyonun karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz” dedi.

İşçi ve işveren temsilcilerinin kamu adına toplantıda bulunanlarla birlikte teknik çalışmalar yapılacağını belirten Bilgin bu teknik çalışmaların, “Ülkenin içindeki enflasyonu ve muhtelif harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücretin ortalama beklentileri ve hakkaniyet duygusunu karşılayacak bir oranda belirlenmesi ile ilgili olduğunu söyledi.

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