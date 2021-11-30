Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı için sınır yüzde 36!

Asgari ücret zammı yeni yılda tüm çalışanların maaşını belirleyecek etken olarak dikkat çekiyor. Asgari ücret zammı ilk toplantısı işçi, işveren ve hükümeti temsil eden 5’er kişiden oluşan 15 kişilik komisyon ile 1 Aralık’ta toplanacak. Türk-İş Başkanı Atalay, asgari ücrette zammı için yüzde 36.2’lik yeniden değerleme oranının altında bir zam teklifinin masaya getirilmemesini istedi.

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“Asgari ücret ne kadar olacak” sorusu milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Kritik toplantıya artık saatler kaldı. İlk toplantıda asgari ücretin belirlenmesi beklenmezken, tarafların talepleri dile getirilecek, asgari ücret zammı için görüşler ortaya koyulacak. Geçmişte yapılan zamlar göz önüne aldığından asgari ücret zammının yüzde 20’nin üzerinde olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Asgari ücretli ile ilgili açıklamalarda bulunan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı;

*Cumhurbaşkanımızın net bir beyanatı var. O da hiçbir çalışanı, sabit ücretliyi, dar gelirliyi enflasyon karşısında zor durumda bırakmayacak.

*Haliyle Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok çalışma yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de asgari ücret ile ilgili. Zannedersem çok kısa bir süre içerisinde bunu tamamlayacaklar.

*Daha süresi gelmeden Cumhurbaşkanımız asgari ücretin ne olacağını ilan edecektir. Bu konuda bizlerde bekliyoruz.

*Ama en azından herkesin tatmin edeceği iyi oldu elhamdülillah diyeceği bir ücretin olacağını ben tahmin ediyorum.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının 1 Aralık’ta yapılacağını duyurdu.

Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inandığını bir kez daha yineleyen Bilgin, “Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız” dedi.

‘İLK HAFTADA BİTER’ DEMİŞTİ

Bilgin, bu hafta yapılan Kabine Toplantısının ardından iki gün önce gazetecilere açıklamalarda bulunmuş, asgari ücretin tespitine ilişkin görüşmelerle ilgili şunları söylemişti:

“Ben görüşmeleri ilk haftada bitirme kararındayım. Olur gibi görüyorum. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde.”

VERGİ ALINMAMASI MASADA

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın ilk 10-15 günde görüşmeleri sonlandırma ve 1 ay beklememe çağrısının sorulması üzerine, “Ben de ilk haftada bitirme kararındayım” dedi.

İlk resmi görüşmenin 1 Aralık'ta yapılacağını belirten Bilgin, asgari ücretten gelir vergisinin alınmaması gibi bir formülün masada olup olmadığının sorulması üzerine de “Onu şimdi açıklamıyorum. Tabii biz çalışıyoruz, her ihtimali alternatifleri çalışıyoruz” dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE 20'NİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

2002-2021 yılları arasında asgari ücrete sadece 3 sene enflasyondan daha düşük zam yapıldı. Diğer tüm yıllarda ise az farkla da olsa asgari ücret enflasyon artışından daha fazla zamlandı. Hali hazırda TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 20’ye dayanmış durumda. Gerçek enflasyon ise bu rakamın çok üzerinde…

AKP 7 Haziran 2015’deki seçim öncesi asgari ücrette artışa yönelik özel bir vaatte bulunmamış, ancak Kasım 2015’te yeniden gerçekleşen seçimlerde asgari ücretin 1300 liraya çıkarılacağını açıklamıştı.

2016 yılında uygulanacak asgari ücrete 2015 yılı sonunda net yüzde 33.5’luk bir artış yapılmıştı. Bu yıl da çalışan cephesinde beklenti böyle bir artışın gerçekleşmesi.

Pazarlık masasına çalışanlar adına oturacak Türk-İş’in Genel Başkanı Ergün Atalay konuyla ilgili olarak “Asgari ücretli 7 milyon insan var. Asgari ücret, ‘Bu ücretin altında işçi çalıştıramazsın’ demek. Bu ücret 12 kalemi ilgilendiriyor. İnsanlar bu ücretle geçinmeye mahkum durumda. Bu ücretle 10 gün geçinemezsiniz. Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız” dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN ALT SINIR YÜZDE 36!

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yarın başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde işçinin beklentisini “alt çizgi” formülüyle açıkladı. SÖZCÜ’ye konuşan Başkan Atalay, hükümetten TÜİK’in açıkladığı Yeniden Değerleme Oranı’nın (YDO) üzerinde bir zam beklediklerini söyledi. Türk-İş’in istediği yüzde 36.2’lik yeniden değerleme oranının dikkate alınması halinde, halen 2 bin 825 lira olan asgari ücret için pazarlık masasına 3 bin 850 liranın üzerinde bir rakamın sunulması gerekiyor. Başkan Ergün Atalay, TÜİK’in yüzde 20’ler civarındaki tüketici enflasyonunun masada ciddiye bile alınamayacağını, toplumun geniş kesimlerinin tebessümle karşılayacağı bir rakamın peşinde olduklarını söyledi. Atalay, “Yüzde 36.2’lik yeniden değerleme oranı gerçek enflasyona kısmen de olsa daha yakın. Bizim kafamızda tabi ki bir rakam var ve onu talep edeceğiz. Ancak hükümet de masaya yeniden değerleme oranının altında bir zam teklifiyle gelmemeli” dedi.

45 YILIN EN ÖNEMLİ ÜCRETİ

Ergün Atalay, resmi enflasyonla çarşı-pazardaki aşırı yüksek fiyatların örtüşmediğini, hemen her gün iğneden ipliğe yeni yeni zamların geldiğini ifade etti. Açıklanacak asgari ücretin hayat pahalılığı nedeniyle 45 yılın en önemli asgari ücreti olacağını belirten Başkan Atalay, “Geçmişe bakıyorum örneğin rahmetli Erbakan döneminde enflasyon yüzde 87 imiş, o dönem asgari ücrete yüzde 106 zam almışız. Bugün gerçek hayat pahalılığı can yakıcı seviyelerde. Zamlar karşısında asgari ücretliyi, sabit gelirliyi korumaktan başka çaremiz yok. Aksi halde insanlar evini nasıl geçindirecek?” dedi.

İŞVERENLERDEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 2022 yılı asgari ücret çalışmalarına dair bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görüşmeleri hızlandırarak süreci Aralık ayının başında tamamlamaya hazırız” denildi.

İşveren desteğinin bu yıl sürmesinin hayati önemde olduğunu belirten Akkol, tüm dünyada artan emtia fiyatlarının, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra çip krizi gibi küresel sorunların ve yüksek belirsizlik ortamının birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirterek akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanması gerektiğini ifade etti.

TİSK tarafından bugün paylaşılan açıklamada Akkol şunları söyledi:

“TİSK olarak, birinci önceliğimiz her zaman olduğu gibi ülkemizin ve çalışanlarımızın sürdürülebilir refahı. Bu yıl asgari ücretin en kısa sürede netleşmesi konusunda kamuoyunun büyük beklentisinin farkındayız. Bu sebeple, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görüşmeleri hızlandırarak süreci Aralık ayının başında tamamlamaya hazırız. Buradaki en büyük temennimiz kararın, çalışma hayatının tüm paydaşları olarak üçlü mutabakatla imzalanması.

‘ENFLASYON KARŞISINDA KORUNACAK BİR ASGARİ ÜCRETTEN YANAYIZ’

Çalışma arkadaşlarımızın sürdürülebilir refahı için, enflasyon karşısında korunacak bir asgari ücret belirlenmesinden yanayız. Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini iyileştiren ve büyük-küçük bütün işletmelerimize değer katan her türlü kararın her zaman destekçisiyiz.

Bununla birlikte bu yıl, asgari ücret müzakerelerinin küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşeceğini de unutmamalıyız. Ne yazık ki tüm dünyada artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra çip krizi gibi küresel sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamı birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Diğer yandan, hizmet sektörünün de toparlanması için halen zamana ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle, asgari ücret için, gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanmasını önemli buluyoruz.

‘ASGARİ ÜCRET İŞVEREN DESTEĞİ DEVAM ETMELİ’

Aynı zamanda, asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da devam etmesinin, hiç olmadığı kadar önemli olduğunun ve yeni istihdam yaratılmasında kayda değer bir fayda sağlayacağının da altını da bir kez daha çizmek isterim.

“Birlikte Mümkün” anlayışı ile bu zor dönemi yine işçi, işveren ve hükümetimizle birlikte açık diyalog ve dayanışma yoluyla en iyi şekilde aşacağımıza olan inancımız tam. Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak her türlü karara destek vermeye hazırız.”

DİSK ASGARİ ÜCRET TALEBİNİ AÇIKLADI

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara'daki DİSK Genel-İş Genel Merkezi'nde 2022 asgari ücretine dair görüş, öneri ve taleplerini açıklamak için bir araya geldi.

Çerkezoğlu, “Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücret net 5 bin 200 lira olmalı” dedi.

Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, basın açıklaması yapmak için kürsüye giderken, DİSK üyeleri, ‘İnadına sendika, inadına DİSK', ‘Zafer direnen emekçilerin olacak' sloganları attı.

Açıklamasında kur artışı nedeniyle asgari ücretin eridiğini anlatan Çerkezoğlu, asgari ücrete uygulanan vergi ve kesintilere de dikkat çekti.

TÜM ÜCRETLERE 1000 LİRALIK İYİLEŞTİRME TALEBİ

Çerkezoğlu, “Bütün ücretlere bin liralık iyileştirme yapılmalı. Yani asgari ücretin ve bütün ücretlerin, asgari ücret kadar kısmı için bin lira tutarında vergi ve prim indirimi sağlanmalı ve bu destek Hazine tarafından karşılanmalı” değerlendirmesinde bulundu.

‘GEÇİM ŞARTLARINA GÖRE HESAPLANMALI'

Çerkezoğlu, asgari ücrete ilişkin taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

• Asgari ücret ülkemizde en düşük ücret değil, ortalama ücret haline gelmiştir ve asgari ücret tespitinde bu gerçek dikkate alınmalıdır.

• Asgari ücret sadece işçinin kendisinin değil, ailesinin de geçim şartları dikkate alınarak adil bir biçimde hesaplanmalıdır.

• Asgari ücret baskılanmış ve güdümlü enflasyon rakamlarına göre değil, geçim şartlarına ve ekonomik büyümeye göre hesaplanmalıdır.

• Dar gelirlinin gıda enflasyonuyla kişi başına düşen milli gelir artışı asgari ücretin saptanmasında mutlaka dikkate alınmalıdır.

TOBB BAŞKANI’NDAN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

Milyonlarca insanın beklediği 2022 asgari ücretine ilişkin yeni bir açıklama da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada “Emek, alın teriyle çalışanlar desteklenmeli. Asgari ücret enflasyon oranı üzerinde artmalı” dedi.

Üç öneride bulunan Hisarcıklıoğlu, “Asgari ücrette vergi kaldırılmalı. Gelir Vergisi dilimleri yükseltilmeli. Asgari ücret desteği artırılmalı. İşletmelerin sürdürülebilirliği de zarar görmemeli, maliyetler düşürülmeli” diye konuştu.

PATRONLAR NE DİYOR?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret konusunda başta Türk-İş olmak üzere işçi konfederasyonları, işveren kuruluşları, 81 ildeki işletme ve temsilcileriyle sıkı bir istişare halinde olduklarını belirten Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) “Bizim için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyüyebilmek esas. Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini kalıcı şekilde artıracak ve büyük küçük bütün işletmelerimize değer katacak her türlü kararın en büyük destekçisiyiz. Bu yaklaşımla ortaya koyacağımız toplam fayda odaklı çalışmalarımızı komisyona sunmaya hazırlanıyoruz. Bu sene asgari ücret için gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek optimal ve akılcı seviyede uzlaşı sağlayacağımıza inancımız tamdır” değerlendirmesini yaptı.

TİSK Yönetim Kurulu, birinci önceliklerinin her zaman olduğu gibi ülkenin ve çalışanların sürdürülebilir refahı olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

“Bu yıl, asgari ücret müzakereleri küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşecek. Refah seviyelerini, istihdamı korumak, ilave istihdam ve yeni yatırım oluşturmak, salgında zor durumda kalan sektörlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için dönemin koşullarını ve uzun vadeli ekonomik etkileri dikkate alan, dengeli bir asgari ücretin belirlenmesini bu yıl her zamankinden de önemli buluyoruz.”

dedi.

ASGARİ ÜCRETTE 2010’DAN BU YANA DEĞİŞİM

Asgari ücrette çoğu zaman yılın ilk yarısında ve ikinci yarısında iki farklı asgari ücret uygulanıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı hesaplamalarda yılın ortalamasını alıyor ve ekonomi dünyasında bu hesap esas alınıyor.

KOMİSYON ARALIK AYI TOPLANACAK

Asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümeti temsil eden 5'er kişiden oluşan 15 kişilik komisyon belirliyor. Aralıkta toplanan komisyonda kararlar oyçokluğuyla alınıyor. Ancak, hükümetin oyu belirleyici oluyor.

GENİŞ BİR KESİMİ İLGİLENDİRİYOR

Asgari ücret yalnızca asgari ücret alanları ilgilendirmiyor. Öncelikle asgari geçim indiriminden dolayı tüm çalışanlar az ya da çok asgari ücretten etkileniyor.

Bunun yanı sıra, işsizlik maaşı bağlananlar, 65 yaş aylığı alanlar, herhangi bir işte çalışmadıkları için Genel Sağlık Sigortası GSS) primini kendi ödeyenler, isteğe bağlı sigortalılar, erken emekli olmak için borçlanma yapmak isteyenler, sosyal güvenlik primi ödeyen işverenler ve Bağ-Kur'lular ile bireysel emeklilik sistemine (BES) para yatıranlar yeni belirlenecek asgari ücretten doğrudan etkileniyor.

YÜZDE 25 ZAM OLABİLİR

TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç asgari ücrete yüklü zam öngördü. Altınsaç şöyle konuştu: “Asgari ücret zammının enflasyona bir takım etkileri olacak. Ben yüklü bir asgari ücret zammı yapılacağını, 2016'daki gibi yüzde 25 civarında ve hatta üzerinde olacağını düşünüyorum. Asgari ücret zammı piyasada çok konuşuluyor ve şirketler kendilerini buna göre ayarlıyor.”

“ASGARİ ÜCRET 4 BİN LİRA ALTINDA OLMAMALI”

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer partisinin il başkanlık binasında basın toplantısı düzenledi. Asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKP’li Tamer, “Asgari ücret 4 bin TL’nin altında olmamalı diye düşünüyorum. Asgari ücretli kardeşlerimiz hepimizin malumu, bildiğimiz şeyler. Şahsi olarak 4 bin TL’nin altında olmamalı . Benim düşüncem bundan yana” dedi.