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Asgari ücrette ilk görüşme tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını duyurdu. Bilgin, belirlenecek asgari ücret miktarı konusunda Türk-İş ile uzlaşmaya yakın olduklarını, bu yılki görüşmelerin erken biteceğini söylüyor.

Yayınlanma: 11:36 - 25 Kasım 2021 Güncellenme:
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Asgari ücrette ilk görüşme tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının 1 Aralık’ta yapılacağını duyurdu.

Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inandığını bir kez daha yineleyen Bilgin, “Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız” dedi.

‘İLK HAFTADA BİTER’ DEMİŞTİ

Bilgin, bu hafta yapılan Kabine Toplantısının ardından iki gün önce gazetecilere açıklamalarda bulunmuş, asgari ücretin tespitine ilişkin görüşmelerle ilgili şunları söylemişti:

“Ben görüşmeleri ilk haftada bitirme kararındayım. Olur gibi görüyorum. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde.”

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