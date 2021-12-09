Asgari ücrette ilk rakamlar ortaya çıktı

Asgari ücret görüşmelerinin üçüncü turunda bugün işçi ve işveren tarafları ilk rakamları telaffuz etti.

SOZCU.COM.TR

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Asgari ücretin üçüncü turunda taraflardan ilk rakamlar telaffuz edilmeye başlandı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının ardından konuşan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, “Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelerle rakamları karşılaştırdık. Bu rakamlara göre, 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında eski formüle göre değişiyor. TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. 3 bin 567 liraya Türk-İş diyor ki ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim diyerek bu rakam da 3 bin 900'ün altına düşmez diyor.” diyerek tarafların ilk rakamlarını açıkladı.

Buna göre işveren temsilcisi 3 bin 100, işçi temsilcisi 3 bin 900 TL istedi.

Önder, “Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak ama biz devlet olarak üzerinde çalışmaya devam edeceğiz ve son toplantıda rakamı açıklayacağız” dedi.

‘UZLAŞMAZLIKLARIMIZI GİDEREMEDİK’

Toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, “İşveren kesimi ile uzlaşmazlıklarımızı gideremedik” dedi.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç “Üç konuda mutabakata vardık. TÜRK-İŞ ve TİSK olarak. Birincisi SGK işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilmesi. Yani yüzde 14'ün yüzde 9 olarak düzenlenmesi. İkinci mutabakatımız, yine ilk günden itibaren dile getirdiğimiz birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda da mutabakatımız var. 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde ilk yıllarda uygulandığı gibi yüzde 6 olarak uygulanması, toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması konusunda mutabakatımız var” dedi.

Ayrıntılar gelecek…

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