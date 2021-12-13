Asgari ücrette kritik gün

Asgari ücret görüşmelerinde son viraj alınıyor. TİSK ve Türk İş arasında, Çalışma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmelerde Bakan Vedat Bilgin bugünü işaret etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İşverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK), işçileri ise Türk İş’in temsil ettiği toplantılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapıyor.

Bakanlığın 2022 bütçesini görüşmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Toplumun, işçilerin beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Düşük gelirli, asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır” dedi

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda da önemli mesajlar verdi, 2022 yılını işaret etti. Öte yandan Bakan Bilgin, bir milletvekilinin asgari ücretin ne zaman açıklanacağına yönelik sorusuna ise “Pazartesi öğrenirsiniz” yanıtını verdi.

‘RAHAT NEFES ALACAK SEVİYE’

Bilgin asgari ücretle ilgili şunları söyledi:

Araştırma yaptırdım, işçilere sordum, işverenlere sordum, profesyonellere sordum. İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37’si 3 bin 700 ile 4 bin arası beklentisi olduğunu söyledi. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeyde talep ettiğini gördüm. Sebepsiz değil. Onlar; ‘Evet artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz.’

Biz buradan, sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerin beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır.

Daha yüksek düzeyde açıklanması önemlidir, ekonomik olarak daralmadan geçiyoruz. Bunu anlıyoruz. Asgari ücret çalışanlarımızı korusun, aynı zamanda Türkiye’nin ve bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanmalardan Türkiye’ye de rahat nefes aldırsın. Rahat nefes alacak seviyede belirleyeceğimizi ifade etmek isterim.”