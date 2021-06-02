Atilla Yeşilada: Faizi indiremezler, indirirlerse kuru tutamazlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası (TCMB) ve faiz hakkındaki açıklamasıyla bir kez daha döviz kurlarında sert artışa neden oldu.

Dün akşam TRT'de katıldığı yayında gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdiğini, faiz yükünün düşürülmesinin şart olduğunu söyledi.

Erdoğan, programda “Faizleri düşürmemiz şart. Temmuz ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır” dedi.

Bu gelişme üzerine dolar/TL’de 8,81 ile, euro/TL 10,75 ile rekor tazeledi. Kurlar bugün biraz gerilese de önceki rekor seviyelerin üzerinde olmaya devam etti.

‘BU YIL FAİZ İNDİRİMİ BEKLEMİYORUM’

Sozcu.com.tr’ye konuşan ekonomist Atilla Yeşilada, Cumhurbaşkanı talimat verirse TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun faizi indirebileceğini ancak bu yapıldığında döviz kurlarının tutulmasının mümkün olmadığını, bu yüzden de faiz indirimi beklemediğini dile getirdi.

Sadece temmuz ya da ağustosta değil, 2021 yılı kalanında faiz indirimi beklemediğini belirten Yeşilada, “Faiz indiremezler, indirirlerse kuru tutamazlar” dedi.

‘GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER KARIŞACAK’

Yeşilada, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri bekleyen diğer riske işaret etti. Yıl sonuna doğru gelişen ülkelerin karışacağını çünkü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tahvil alımlarını azaltmaya başlayacağını belirten Yeşilada, “Tüm dünyada emtia fiyatlarında büyük artış var, kur artışı var, hal böyleyken Türkiye’de yıl boyunca yüzde 17’nin altında enflasyon göremeyiz, bu nedenle faizi de indiremeyiz” dedi.

Salgın nedeniyle turizmin zayıf olduğunu, cari açığın kapanmayacağını, petrolün de 70 doların üzerine çıktığını vurgulayan Yeşilada, bu şartlarda faiz indirimi olursa TL mevduatın da döviz ve altına döneceğini dile getirdi.

Yeşilada ayrıca, Sedat Peker’in açıklamalarının iktidarı sarstığını ve bu nedenle Erdoğan’ın gündem değiştirmeye çalıştığını söyledi.

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