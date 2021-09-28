Avrasya Tüneli’nden kaçak geçenlerin parasına da garanti verilmiş

AKP iktidarının, Avrasya Tüneli'nden kaçak geçenlerin parasını ödemeyi de garanti ettiği ortaya çıktı. 2016'dan 2020'ye kadar kaçan 1.1 milyon kişinin ödemediği 26 milyon 804 bin lira milletin cebinden alınarak müteahhidin cebine aktarıldı.

Yusuf DEMİR

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Sayıştay'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2020 yılında gerçekleştirdiği denetimlerden çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Bakanlığın, Yapı Merkezi’ne verdiği Avrasya Tüneli ihalesi sözleşmesinde, kaçak geçişleri ödemeyi de garanti ettiği anlaşıldı.

Bu kapsamda Avrasya Tüneli’nin işletmeye alındığı 2016 yılından itibaren ücreti tahsil edilemeyen kaçak geçişler nedeniyle müteahhit firma Yapı Merkezi’ne 26 milyon 804 bin 423 lira 35 kuruş garanti ödemesi yapıldı. Sayıştay’ın tespitlerine göre 5 yılda, toplam 1 milyon 117 bin 591 kişinin geçişleri tahsil edilemedi.

BAKANLIK, “KAÇAK GEÇENLER ALIM-SATIM YAPAMAYACAK” SÖZÜ VERMİŞ

Öte yandan, Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirilen Avrasya Tüneli projesine ilişkin olarak

Bakanlıkla, Yapı Merkezi arasında imzalanan işletme protokolü gereği, kaçak geçiş yapan

araçların muayenesinin, alım-satımının ve yurtdışına çıkışının önlenmesi için Bakanlığın söz verdiği ortaya çıktı.

Ancak bakanlığın bu kapsamda bir hazırlanan düzenlemeyi TBMM’ye sunduğu ancak 5 yıldır sonuçlandıramadığı tespit edildi.

YAPI MERKEZİ’NE ÖZEL İMTİYAZ

Sayıştay raporunda, Yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilen diğer otoyol, köprü ve tünellerden yapılan kaçak geçişlere ilişkin olarak benzer bir düzenlemeye yer verilmediği de vurgulandı.

DOLAR YÜKSELDİKÇE FATURA KABARIYOR



Yap-işlet-devret modeliyle yapılan, geçiş garantisi nedeniyle Hazine’nin kasasından milyonlarca lira çıkmasına neden olan Avrasya Tüneli’nde dolar kuru yükseldikçe fatura kabarıyor. Her yıl iki kez güncellenen araç tek yön geçiş ücreti, 4.5 dolar + yüzde 8 KDV + 10 yıl birikimli ABD enflasyon artışı (yüzde 23) olarak hesaplanıyor. 20 Aralık 2016’da hizmete açılan Avrasya Tüneli’ne 2017-2020 arasında 4 yıl boyunca ödenen garanti tutarı 847 milyon lirayı buldu.