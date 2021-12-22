Avrupa doğalgazında yeni rekor: Yılbaşından bu yana yüzde 800 artış

Doğalgaz fiyatları hız kesmiyor. Havaların soğumasından dolayı artan tüketim ve Rusya’dan gelen doğalgaz miktarının azalmasıyla birlikte Avrupa doğalgaz fiyatları rekor tazeledi.

Sozcu.com.tr

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Hollanda 1 ay vadeli TZT doğalgazın fiyatı salı günü 1000 metreküp başına 1613 euroya çarşamba günü 1915 euroya çıkarak rekor tazeledi.

Doğalgaz fiyatları son 10 günün 8'inde yükseliş kaydetti. Dün ise günlük yükselişte rekor kırıldı. Dünkü artış yüzde 22’yi buldu.

Gazprom pazar gününden bu yana Almanya’ya aktardığı gaz miktarını yarıya indirerek 35 milyon metreküpten 17 milyon metreküpe düşürdü.

Avrupa doğalgaz fiyatlarında sene başından bu yana yükseliş yüzde 800’i aştı.

NÜKLEER AKSAMA

Avrupa doğalgaz fiyatlarında hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte depolardaki doluluğun tarihi düşük seviyelerde olması ve kış ortasında Almanya ve Fransa’daki nükleer tesislerin çalışmalarını durdurması etkili oldu.

Fransa'da elektrik dağıtım şirketi Electricite de France, Chooz’daki iki nükleer reaktörünü kapatmaya hazırlanıyor. Şirket, Civaux’daki iki reaktörünün de kapalı kalma süresini bahar aylarına kadar uzattı. Bloomberg'e göre, Fransa'nın nükleer kapasitesinin yaklaşık üçte biri Ocak ayının başında durdurulmuş olacak.

Fransa genellikle yoğun zamanlarda komşularına elektrik ihraç ediyordu. Ancak şimdi elektrik ithal etmesi gündemde ve bu durumun fiyatları Avrupa'nın her yerinde yukarı çekmesi bekleniyor. Almanya'nın üç nükleer santrali de bu yılın sonunda kapanacak ve kışın en soğuk döneminde kullanılamayacak.

KIŞ ÇETİN GEÇECEK

Hava tahmincisi Maxar Technologies'e göre, Aralık ayının geri kalanında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak. Ayrıca ortalamanın altında sıcaklıklar Ocak ayına kadar devam edecek. Doğalgazda en yüksek tüketim genellikle Ocak ve Şubat aylarında geliyor. Analistler bu yıl enerji piyasasının zora düşmesi için hava sıcaklıklarının normalin sadece birkaç derece altına düşmesinin yeterli olacağını söylüyor.

Araştırma firması Enappsys'de analist olan Jean-Paul Harreman, “Yalnızca ılık bir kış enerji piyasasındaki stresi hafifletebilir” dedi.

Aurora Energy Research başkanı Hanns Koenig'e göre, “Gaz kullanımı artacak ve bu durum, gaz depolaması bittiğinde kışın sonuna doğru ciddi bir sorun haline gelebilir.”

Ancak işletmelerin ve fabrikaların kapandığı yaygın corona virüsü kısıtlamaları, enerji kullanımını azaltarak sıkıntıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. 2020 karantinalarının zirvesinde, Avrupa'nın bazı bölgelerinde elektrik talebi yüzde 20 civarında azalmıştı.

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