Avrupa Merkez Bankası pandemi alımlarını yavaşlatacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıkladı. ECB, beklentiler doğrultusunda faizleri sabit tuttu. Banka pandemi alım programını 1,85 trilyon euroda sabit tutarken, bu program dahilindeki alımların ılımlı bir şekilde yavaşlatacağı yönünde mesaj verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi bugün yaptığı toplantıda politika faizini yüzde 0’da sabit tuttu.

Ayrıca varlık alım programları 1,85 trilyon euroda sabit tutuldu. Pandemi alım programınsa ılımlı bir şekilde yavaşlatılacağı belirtildi.

Karar metninde geçiş sürecinde enflasyon hedefinin ılımlı seviyede geçebileceği ifade edildi.

ALIMLAR YAVAŞLATILACAK

Yapılan açıklamada, “Olumlu finansman şartları çerçevesinde net varlık alımlarının önceki iki çeyreğe göre ılımlı şekilde düşük hızla devam edebileceği sonucuna varıldı” ifadeleri kullanıldı.

ECB, tahvil alımlarını önceki 2 çeyreğe göre ılımlı şekilde daha düşük bir hızla devam ettirme kararı aldı.

Karar metninde pandemi varlık alım programında tahvil alımların en azından Mart 2022 sonuna kadar devam edeceği vurgulandı. Metinde varlık alım programının tamamının kullanılmayabileceği, gerekirse de artırılabileceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası Başkanı enflasyon ve faiz söylemini değiştirdi