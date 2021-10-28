Avrupa Merkez Bankası varlık alımlarını yavaşlatıyor

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faizlerde henüz bir değişikliğe gitmeyen banka, varlık alım programlarını yavaşlatacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı’nda değişikliğe gitmedi.

Banka, gecelik mevduat oranını -yüzde 0,50 seviyesinde, politika faizini yüzde 0’da ve gecelik borç verme oranını yüzde 0,25’te tuttu.

Ayrıca kurul, en azından Mart 2022’ye kadar varlık alım programlarını dondurmayacağını belirtti.

Kararda, “En azından Mart 2022’nin sonuna kadar ve corona virüsü krizinin sona erdiğine karar verene kadar 1850 milyar Euro’luk Pandemi Acil Varlık Alım Programı kapsamında net varlık alımları gerçekleştirilmeye devam edecek” denildi. Ancak açıklamada varlık alımların hızının bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreğine göre daha düşük seyredeceği belirtildi.

‘ENFLASYON BEKLENTİLERDEN UZUN SÜREBİLİR’

Kararın ardından Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde açıklamalarda bulundu. Yüksek enflasyonun beklentilerden uzun süreceğini belirten Legarde, tedarik sıkıntıları ve enerji sorunlarının yarattığı riski vurguladı.

Faiz artırımı konusunda da konuşan Lagarde, “PEPP alımlarının yavaşlaması tapering değildir. Piyasalardaki faiz artışı beklentisi yönlendirmelerle uyumlu değil” dedi.

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