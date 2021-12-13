Avrupa Merkez Bankası’nın 2022’de tahvil alımlarını azaltması bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası'nı (ECB) bu haftaki para politikası toplantısında varlık alımlarını azaltmayı ele alması beklenirken ekonomistler ECB'nin aylık varlık alımlarını Nisan'dan itibaren yarı yarıya azaltacağını tahmin ettiler.

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Aynı anda iki ayrı tahvil alım programı yürüten ECB’nin salgın hastalık döneminde başladığı varlık alımları Mart ayında sona erecek. ECB 16 Aralık’ta yapacağı toplantıda, Mart’tan sonra diğer tahvil alım programında (APP) ne değişiklikler yapacağını ele alacak.

Reuters anketine göre, ECB toplam aylık tahvil alım tutarını Nisan’dan itibaren bugünkü seviyenin yarısına indirecek.

‘2022 SONUNDA ENFLASYON GERİLER’

Ankete katılan ekonomistler ayrıca enflasyonun 2022 sonuna doğru gerileyeceği, bu nedenle en az bir yıl faiz artırımına gidilmeyeceği tahmininde bulundular.

Anket, euro bölgesinde ekonomik büyümeye dair tahminlerin büyük ölçüde aynı kaldığını gösterdi. Ekonomistlerin çoğu gelecek yıl için en büyük ekonomik tehdidin, yüksek enflasyondan ziyade yeni koronavirüs varyantlarının yayılması olduğunu düşünüyor.

ECB’NİN TEPKİSİ FARKLI

Yeni koronavirüs varyantları riskinin etkileri küresel olsa da ECB’nin verdiği yanıt, ABD ve İngiltere merkez bankalarından farklı. İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve Fed’in 2022 yılında neredeyse kesin olarak faizleri şu anki sıfıra yakın seviyelerden yükseltmeleri bekleniyor. Hatta BOE’nin Şubat’tan itibaren faiz artırabileceği tahmin ediliyor.

ECB mevcut iki tahvil alım programı altında aylık toplam 80 milyar euro değerinde tahvil alımı gerçekleştiriyor. Daha yakın zamanda hayata geçirilen ve Mart ayında sona erecek olan Pandemi Acil Durum Satın Alma Programı (PEPP) altında her ay 60 milyar euro, diğer varlık alım programı altında ise 20 milyar euro değerinde tahvil alıyor.

NİSAN’DA YARIYA İNEBİLİR

8-10 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Reuters anketi, ECB’nin Nisan ayında tahvil alımlarını yarıya indirerek gelecek yılın sonuna kadar 40 milyar euro değerinde alım yapacağını yönünde beklentilerin olduğunu gösterdi.

Ankete katılan ekonomistlerin bir kısmı da alımların 2023 yılı ortalarına kadar devam edeceğini öngördü. (REUTERS)

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