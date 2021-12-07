Avrupa’da 1’incI dünyada 11’incI

Tüm dünya enflasyonla boğuşuyor ancak Türkiye gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında açık ara en kötü durumda. TÜİK'e göre bile Avrupa’da fiyat artışında zirvedeyiz.

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Türkiye'de tüketici fiyatları kasım ayında yüzde 3.51 artınca resmi verilere göre yıllık enflasyon yüzde 21.31'e yükselmiş oldu. Resmi rakamlar baz alındığında Türkiye dünyadaki en yüksek 11'inci enflasyona sahip ülke oldu. Türkiye bu oranla Avrupa'da ise zirvede.

BİRİNCİ VENEZUELA

Her ülkenin son açıkladığı veriler karşılaştırıldığında dünyadaki en yüksek enflasyonu yüzde 1575 ile Venezuela yaşıyor. Onu yüzde 366 ile Sudan takip ederken üçüncü sıradaki Lübnan'da enflasyon yüzde 174 oranında. Suriye'de tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 139 düzeyinde. Bu oran Surinam'da yüzde 69.5; Zimbabve'de yüzde 58.4; Arjantin'de yüzde 52.1; İran'da yüzde 39.2; Etiyopya'da yüzde 34.2 ve Angola'da yüzde 26.87 seviyesinde. Türkiye ise işte bu ligde, 11'inci sırada yer alıyor.

ENAG'A GÖRE 6.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon sepetini baz alarak ayrı bir hesaplama yapan Enflasyon Araştırma Grubu ENAGrup ise kasım ayındaki yıllık enflasyonun yüzde 58. 65 olduğunu savundu. ENAGrup verisinde göre ise Türkiye Surinam'ın ardından altıncı sıraya yerleşiyor.

DÜNYADA

En düşük enflasyon oranı Ruanda'da

Enflasyonun çok düşük olması da ekonomi açısından istenmeyen bir durum. Makul düzeyde bir enflasyon sağlıklı büyümenin göstergesi olarak kabul ediliyor. Dünyada en düşük enflasyon yüzde -3,3 ile Ruanda'da yaşanıyor.

AVRUPA’DA

Türkiye zirvede Ukrayna takipte

Avrupa ülkeleri arasında en yüksek enflasyon açık ara farkla Türkiye'de yaşanıyor. Onu yüzde 10.9 ile Ukrayna, yüzde 10.5 ile Belarus izliyor. Avrupa genelinde en düşük enflasyon yüzde 0.9 ile Lihtenştayn'da yaşanıyor.