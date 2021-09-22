İngiltere’den gıda üreticilerine uyarı: Karbondioksit yüzde 500 zamlanabilir

Doğalgaz fiyatlarının Avrupa'da keskin artışlar göstermesi, doğalgaza dayalı imalat sektörlerini de zora soktu. İngiltere, gıda üreticilerini yoğun olarak kullandıkları karbondioksitin fiyatının yüzde 500 artabileceği konusunda uyardı.

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İngiltere artan enerji fiyatları sonucu kümes hayvanları ve et üretiminde sıkıntı oluşmaması için gübre sektörüne devlet desteği vermeye başlarken, gıda üreticilerine yoğun olarak kullandıkları karbondioksitin fiyatında yüzde 500 artışa hazır olmaları uyarısında bulundu.

Doğalgaz fiyatları Avrupa ülkelerindeki tecrit önlemlerinin gevşetilmesi ve Asya’daki yüksek sıvılaştırılmış doğalgaz talebi nedeniyle yıl boyunca keskin artış gösterdi. Fiyat artışları doğalgaza dayalı imalat sektörlerini zor durumda bıraktı.

Gazlı içecek üretiminin yanı sıra et kombinaları ve mezbahanelerde hayvanları sersemletmek için yoğun olarak kullanılan karbondioksit (CO2), doğalgazın en büyük girdi maliyeti olduğu gübre imalatında yan ürün olarak ortaya çıkıyor.

GÜBRE VE KARBONDİOKSİT ÜRETİMİ DURDU

Artan girdi fiyatları nedeniyle bazı tesislerde gübre ve karbondioksit üretimi dururken İngiltere’deki stoklar da geçtiğimiz günlerde hızla azaldı.

İngiltere devleti, zarar ettiği için gübre tesislerinde üretimi durduran ABD’li CF Industries şirketinin üretime tekrar başlaması için üç hafta süreyle onlarca milyon sterlin tutarında destek vermeyi kabul etti. CF İngiltere’nin karbondioksit üretiminin yaklaşık yüzde 60’ını gerçekleştiriyor.

Çevre Bakanı George Eustice Sky News’a yaptığı açıklamada, “Piyasanın uyum sağlamasına ihtiyacımız var, gıda sektörü karbondioksit maliyetinde keskin bir artış olacağını biliyor” dedi.

Eustice, karbondioksit fiyatının sert yükseliş kaydederek ton başına 200 sterlinden ton başına 1,000 sterline (1,365 dolar) çıkacağını söyleyerek “Ciddi, sert artış olacak” dedi.

FİYATLAR YÜKSELİŞE GEÇMİŞTİ

Öte yandan, kötü iklim koşulları, artan nakliye maliyetleri ve tedarik sorunları nedeniyle küresel gıda fiyatları yükselmeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verilerine göre, küresel gıda fiyatları 2 aylık düşüşün ardından ağustosta yeniden yükselişe geçmişti.

Yaygın olarak ticareti yapılan gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, ağustosta ortalama 127,4 puanla temmuza göre yüzde 3,1 artış gösterdi. Ağustos 2020’ye göre ise artış yüzde 32,9 olmuştu. (REUTERS)

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