Aydın’da da ekmeğe zam

Un fiyatları başta olmak üzere artan maliyetler fırıncıların üzerinde baskı oluşturdukça ekmek her ilde zamlanmaya devam ediyor. İstanbul, Muğla, İzmir ve Denizli'den sonra Aydın'da da ekmeğe zam geldi.

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Aydın’ın Efeler ilçesinde 1 lira 75 kuruştan satılan ekmek 2 lira 50 kuruşa çıktı.

Aydın Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada kentte ekmek fiyatlarının zamlandığı duyuruldu.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, zammın gerekçesinin artan girdi maliyetleri olduğunu açıkladı.

Zamlı fiyat 26 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olacak.

‘MALİYET ARTIŞLARINA KALICI ÇÖZÜM BULUNMALI’

Ülken, son 4 ay içinde unun fiyatlarının 135 liradan 260 liraya çıktığını, maya, elektrik ve akaryakıt maliyetlerinin de yüksek oranda zamlandığına dikkat çekti.

“Bu fiyat artışlarını göz önüne alırsak; fırın işletmesi üyelerimizin bu fiyatla dahi maliyetlerini karşılayamayacakları görülecektir” diyen Ülken, “Girdi maliyeti zamlarına bir an önce kalıcı tedbirler alınması gerekmektedir” diye konuştu. (İHA)



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