Azerbaycan Türkiye’ye daha fazla doğalgaz tedarik edecek

Azerbaycan, Türkiye'ye doğalgaz tedariğini 2023'ten itibaren 3,5 milyar metreküp artışla 9,5 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Doğalgaz fiyatları artarken kış öncesi Avrupa’da tedarik ve fiyat konusundaki endişeler sürüyor.

Türkiye’nin soğuk geçmesi planlanan kış öncesi artan doğalgaz ihtiyacına uzun dönemli sözleşmelerin süresinin dolacak olması haberleri de eklenince arz ve fiyat konusunda ne gibi anlaşmalar yapılacağı merak konusuydu.

AZERBAYCAN ENERJİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Interfax haber ajansında yer alan habere göre, Azerbaycan Enerji Bakanı Türkiye’ye doğal gaz tedariğini 2023’ten itibaren 3.5 milyar metreküp artışla 9.5 milyar metreküpe çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

Bakan, Azerbaycan’ın Avrupa ve Türkiye’ye doğalgaz tedariğini 2022’de toplam 16 milyar metreküpe çıkarmayı planladığını söyledi.

BAZI SÖZLEŞMELERİN SÜRESİ DOLDU

Geçtiğimiz günlerde Reuters’ta yer alan bir analizde Türkiye'nin Rusya, Azerbaycan ve Nijerya ile 1990'lı ve 2000'li yıllarda imzaladığı yıllık 16 milyar metreküp hacimli uzun vadeli doğalgaz ithalat sözleşmelerinin bu yıl vadesinin dolduğu, artan fiyatlar nedeniyle ithalat faturasının kabaracağı belirtilmişti. Haberde Azerbaycan’la yapılan sözleşmenin yenilendiği duyurulmuştu.

YÜZDE 20 ARTACAK

Enerji Bakanı Fatih Dönmez de Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacının bu sene yaklaşık yüzde 20 artmasını beklediklerini belirtmişti. Dönmez, “farklı tedarik kanallarından ilave talebi karşılamak üzere planlamalarımızı yaklaşan kış şartlarına göre sürekli güncel tutuyoruz.