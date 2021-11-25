BAE’den sonra sıra Suudiler’de

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk mallarına dönük 1 yıldır boykot uygulayan Suudi mevkidaşıyla görüştü. Suudiler Türkiye'den ihracatı neredeyse sıfırlarken, Türkiye'nin bu ülkeden ihracatı ikiye katlanarak 2,4 milyar dolara yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Döviz kurlarında sert artışlar yaşanırken, hükümet Körfez'deki Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmek ve bu ülkelerden para çekmek için girişimlerini hızlandırdı.

‘15 Temmuz'un finansörü' ilan edilen Birleşik Arap Emirlikleri Prensi'ni dün ağırlayan Ankara, şimdi de Türk mallarına boykot uygulayan Suudi Arabistan ile gerilimi azaltmak için adımlar atıyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bugün Suudi mevkidaşı Majid Bin Abdullah Al Qasabi ile bir araya geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin ticaret bakanlarının İstanbul'daki buluşması sırasında yapılan görüşmeye dair sosyal medyadan bilgi veren ve fotoğraf paylaşan Muş, “Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Majid Bin Abdullah Al Qasabi ile bir araya geldik. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik istişarelerde bulunduk” ifadelerini kullandı.

TEK TARAFLI BOYKOT DEVAM EDİYOR

Suudiler, yaklaşık 1 yıldır Türk ürünlerine dönük boykot uyguluyor. Türkiye ise bu ülkeden ithalata devam ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı, 2021'in Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 düşüşle 2,2 milyar dolardan 159 milyon dolara kadar geriledi.

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye ihracatı ise 2021'in Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89 artışla 1,3 milyar dolardan 2,4 milyar dolara yükseldi.

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