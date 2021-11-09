Bakan Bilgin’den EYT ve asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretten vergi alınmaması yönünde bir çalışmaları olduğunu söylerken, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için ise maliyet çalışması yaptıklarını aktardı. Bilgin ayrıca, 3600 ek gösterge konusunda gelecek hafta açıklama yapacaklarını bildirdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bilgin, asgari ücretten vergi alınmaması yönünde bir çalışmaları olduğunu söylerken, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için ise maliyet çalışması yaptıklarını aktardı.

Bilgin ayrıca, 3600 ek gösterge konusunda gelecek hafta açıklama yapacaklarını bildirdi.

‘ASGARİ ÜCRET İÇİN BİR HEDEF VAR’

Bilgin, “Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Diğer bakanlıklarla ve kurumlarla bir araya gelip paylaşacağız. Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz” dedi.

Asgari ücret tespitine ilişkin kamuoyu araştırması yapıldığını belirten Bilgin, bu kapsamda çalışan sayısına göre işverenler, profesyonel yöneticiler, çalışan işçiler ve asgari ücret dışında maaşla çalışan kişilerle anketler yapılacağını anlattı.

2 bin 500 kişiyle anket yapılacağını söyleyen Bilgin, “Bu çalışma üniversiteler aracılığı ile yürütülüyor. Asgari ücret için bir hedef var, çalışma sürüyor. Aralıkta komisyon toplanacak. Anket çalışmasına ilişkin de kamuoyuna bilgi verilecek. Hangi meslek gurubu ne bekliyor, hayat standartları neler, ücret durumları nasıl tüm bu beklenti ve detaylar araştırmada var” diye konuştu.

‘ALTERNATİF VERGİ MODELLERİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ’

Bilgin, muhalefetin ve sendikaların asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin önerisinin anımsatılması üzerine de, “Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modellerini değerlendiriyoruz. Alternatif düzenlemeleri inceliyoruz. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanı onayı gerekiyor” ifadelerini kullandı.

EYT’LİLER İÇİN MALİYET ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Bilgin ayrıca, EYT’liler konusunda ise, bakanlık bünyesinde kapsam ve maliyet çalışması yapıldığını bildirdi.

Çalışma bitince bakanlıklar, kurumlar ve sendikalarla sonuçların paylaşılacağını belirten Bilgin karar aşamasında da kamuoyunun dikkatine sunulacağını söyledi. (DHA)

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