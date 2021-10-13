Bakan Dönmez’den doğalgaz fiyatlarına ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, küresel çapta artan doğalgaz fiyatlarının tüketicinin cebine yansıyıp yansımayacağına ilişkin, "Maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için bütün çabayı ortaya koyuyoruz" açıklamasında bulundu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’na video konferans yöntemiyle katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Dönmez doğalgazdaki fiyat artışlarının kullanıcı fiyatlarına yansıyıp yansımayacağına ilişkin de konuştu.

Dönmez, “Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak görüşmelerimiz sürüyor. Uzun dönemli doğalgaz anlaşmalarımızın olması elimizi rahatlatan bir unsur” dedi. Dönmez, “Maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için bütün çabayı ortaya koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

MALİYET ARTIŞLARI YANSIYACAK MI?

Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için de ek kaynak görüşmelerinin sürdüğünü söyleyen Bakan Dönmez şöyle konuştu:

“Öncelikle ülkemizin uzun dönemli doğal gaz anlaşmalarının olması elimizi rahatlatan bir unsur. Diğer taraftan doğal gaz ihtiyacımızın bu sene yaklaşık yüzde 20 artmasını öngörüyoruz. Farklı tedarik kanallarından ilave talebi karşılamak üzere planlamalarımızı yaklaşan kış şartlarına göre sürekli güncel tutuyoruz.

Dünya genelinde rekor düzeyde artan enerji fiyatlarından elbette Türkiye olarak biz de etkileniyoruz. Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyuyoruz. Elektrikte yaptığımız sosyal destek yardımlarıyla bugüne kadar yaklaşık 2 milyon haneye 3,1 milyar liralık destek sağladık. Hane halkını, esnafımızı ve üreticilerimizi korumak için elimizdeki bütün imkanları sonuna kadar kullanacağız.”

“KARADENİZ GAZI 2023’TE SİSTEME ENTEGRE EDİLECEK”

Dönmez, Karadeniz’de bulunan doğalgazın 2023’te sisteme bağlanacağını ve 2027’de Türkiye’nin üretiminin üçte birini karşılayacağını belirtti.

Dönmez, şöyle konuştu:

“Karadeniz gazında çalışmalarımız takvime uygun bir şekilde ilerliyor. Hedefimiz gazın 2023 yılında sisteme bağlanması ve ilk faz gaz akışının sağlanması. Bu rezerv, 2027 yılında en yüksek üretim kapasitesine ulaştığında Türkiye'nin yıllık iç tüketiminin üçte birini karşılar hale gelecek”

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE NÜKLEER VURGUSU

Bakan Dönmez ayrıca, “Paris İklim Anlaşması, onaylanmasıyla birlikte iklim değişikliğiyle mücadelemiz konusunda en önemli argümanımız olacak. Enerjideki kurulu gücümüzün yüzde 53'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor” dedi.

Nükleer enerji konusunda da konuşan Dönmez, “2018 yılında Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımına başladık. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Son reaktörün temelini önümüzdeki yıl atacağız. İlk reaktörü 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında devreye alacağız. Diğer reaktörler de takip eden yıllar içinde sisteme dahil edilecek” dedi. (İHA)

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