Bakan Nebati asgari ücreti 2003 ile kıyasladı: 2022’de 62 kilo dana eti alacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücrete yapılan zam sonrası 2003 yılı ile kıyaslama yaparak "Asgari ücretli yılbaşından itibaren 468 kg ekmek alabilir. 2003 yılında asgari ücret ile 23 kilo alırken, 2022’de 62 kilo dana eti alacak" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücret rakamlarını açıkladı.

Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 253 TL oldu. Asgari ücret artışı yüzde 50.54 seviyesinde gerçekleşti.

2022 yılı asgari ücret brüt 5 bin 4 TL, işverene maliyeti ise 5 bin 879 TL oldu.

“468 KİLO EKMEK ALABİLİR”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücrete yapılan zam sonrası 2003 yılı ile kıyaslama yaptı. Bakan Nebati, şunları söyledi:

* Asgari ücrette bir önceki yıla göre yüzde 50.5 net artış yaptık. Asgari ücretin işverene maliyetini yüzde 39.9 artırdık. Asgari ücret 4 bin 253.40 liraya çıktı.

* Asgari ücret 2002-2022 arasında 24.4 kat artarken, enflasyon 6.4 kat arttı. Enflasyon yüzde 538 artarken, asgari ücret yüzde 2 bin 438 arttı. Asgari ücret 2003 yılında 203 kilogram ekmek alırken, bugün 361 kilogram ekmek alabilir. Yılbaşından itibaren 468 kilogram ekmek alabilir.

* 2003 yılında asgari ücret ile 23 kilogram dana eti alırken, 2021 yılında 46 kilogram, 2022'de bu artışla 62 kilogram dana eti alacak. 2003'te 57 kg beyaz peynir alabilirken 2021 yılında 93 kilogram beyaz peynir, 2022 yılında 129 kilogram beyaz peynir alacak.

* 2003 yılında bin 447 kilovatsaat elektrik alabilirken, 20221 yılında 3 bin 317 kilovatsaat elektrik alabiliyor, önümüzdeki ay alacağı artışla 4 bin 637 kilovatsaat elektrik alabilecek. 2003 yılında 614 metreküp doğalgaz alabilirken, bugün 351 metreküp doğalgaz, bin 883 metreküp doğalgaz alabilecek.

“489 LİTRE BENZİN, MOTORİN ALABİLECEK”

* 2003 yılında 11 tüp alınırken, 2021 yılında 22 adet tüp, 2022 yılında alacağı artışla 24 adet tüp alabilecek. 2003 yılında 124 litre benzin alabilirken, 2021 yılında 368 litre, 2022'de 489 litre benzin, motorin alabilecektir.

* 2003 yılında Asgari ücretle 226 litre LPG alınabilirken, şu anda 646 litre, önümüzdeki ayda aynı şekilde artış söz konusu olacak. DHA-İHA

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