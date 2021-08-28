Bakan Yanık açıkladı: 2,1 milyon ihtiyaç sahibi haneye destek veriyoruz

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'İktidarın elektrik faturasında halka destek vermesi gerekir' çıkışının ardından Bakan Derya Yanık, "1 Mart 2019’dan beri ayda 2,1 milyon ihtiyaç sahibi haneye 68-137 TL arasında Elektrik Tüketim Desteği veriyoruz" açıklaması yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bırakın zammı, iktidarın elektrik faturasında halka destek vermesi gerekir. Ya fatura inmeli ya halka destek verilmeli! Eğer bu soygun devam ederse biz halkımızla birlikte kararımızı verip, bu şirketlere ve faturalarına karşı adımlarımızı atacağız” diyerek iktidara seslenmesinin ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan cevap geldi. Yanık, açıklamasında 2,1 milyon ihtiyaç sahibi aileye destek verildiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'na cevaben verdiği yanıtta Yanık, “1 Mart 2019'dan beri ayda 2,1 milyon ihtiyaç sahibi haneye 68-137 TL arasında Elektrik Tüketim Desteği veriyoruz. Şimdiye kadar toplam desteğimiz 2,9 milyar TL'yi geçti. Farkındayım hızımızı takip etmek kolay değil ama biraz daha çaba beklemek hakkımız” ifadelerini kullandı.

“SÖYLEMEK İSTEDİĞİMİZ TAM DA BUYDU”

Derya Yanık'ın bu açıklamasına CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Genel Başkanımıza cevap vermeye kalkıp şecaat arz edeyim derken sirkatin söylemiş” yorumu yaptı ve verilen rakama dikkat çekti.

Öztrak, “19 yıllık yönetimlerinin sonunda bu ülkede 2,1 milyon aile elektrik faturasını ödeyemiyor. Söylemek istediğimiz tam da buydu. Teşekkürler Sayın Bakan” dedi.