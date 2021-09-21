Bakan Yardımcısı Bayraktar: Enerji yatırımları konusunda BAE’li yetkililerle görüşeceğiz

Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, enerji yatırımları konusunda BAE'li yetkililerle görüşeceğini açıkladı. Bayraktar ayrıca Türkiye'nin doğalgaz tüketimi için bu yıl 60 milyar metreküplük bir miktar öngördüklerini ve yükselen enerji fiyatlarının zorlayıcı olacağını belirtti.

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Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye’de potansiyel enerji yatırımları konusunda Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) yetkililerle görüşeceğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılan Gastech 2021 konferansındaki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, BAE’li yetkililerle yarın görüşeceğini ifade etti.

DOĞALGAZ FİYATLARI BİZİ ZORLAYACAK

Bayraktar, ayrıca Türkiye'nin doğalgaz talebinin bu yıl çok yüksek olacağını, Gazprom ve diğer likit doğalgaz şirketleriyle yeni kontratların görüşüldüğünü söyledi.

Bayraktar konferansta yaptığı konuşmada da Türkiye’nin doğalgaz tüketiminin bu yıl 60 milyar metreküp olmasını beklediğini ve yükselen doğalgaz fiyatlarının da Türkiye için zorlayıcı olacağını ifade etti. (REUTERS)

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