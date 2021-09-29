Bakanlıktan döviz borçları kur şoku riskini artırdı uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni bir faiz artışı, TL’de yaşanacak değer kaybı ve Covid-19 nedeniyle yaşanan olumsuzluklar gibi şoklar karşısında uyardı.

Başak KAYA

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı ikinci yarısını kapsayan Kamu Maliyesi Raporu'nu yayınladı. Raporda “2020 yılı borç stoku/GSYH gerçekleşmesi ile varsayımlar kullanılarak yapılan duyarlılık analizi çalışmasına göre makroekonomik şoklar neticesinde merkezi yönetim borç stokunun; TL'de yaşanabilecek yüzde 5'lik değer kaybı sonucunda 63.5 milyar TL, faiz seviyesindeki 500 baz puanlık yükseliş sonucunda 49.6 milyar TL, GSYH büyümesindeki 2 puanlık azalış sonucunda ise 44.8 milyar TL artması öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

BORÇ YÜKÜ ARTTI

Raporda 2020 yılı için yapılan analiz 2019 yılı ile kıyaslandığında kur şokunda 0.3 puanlık, büyüme şokunda ise 0.1 puanlık artış olduğu belirtilerek “Borç stokunun, kur şokundaki artışa, 2019 yılına kıyasla daha fazla duyarlı olmasının temel sebebi merkezi yönetim borç stoku içindeki döviz cinsi borçların payının 2019 yılındaki yüzde 49.7 değerinden, 2020 yılında yüzde 56.2'ye yükselmesidir” denildi.

Akaryakıtta 102.6 milyar liralık gelirden vazgeçildi

KAMU Maliyesi raporunda akaryakıtta yapılan indirim ve fiyat ayarlamaları sonucunda bugüne kadar 102.6 milyar TL'lik gelirinden vazgeçildiği belirtildi. Eşel mobil sistemi dolayısıyla 2021 yılında 46 milyar TL'lik KDV ve ÖTV gelirinden feragat edildiğinin vurgulandığı raporda sistemin ocak-ağustos döneminde enflasyona doğrudan ve dolaylı etkisinin eksi 2.48 puan olduğu dile getirildi.