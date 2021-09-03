Balık tezgahlarındaki fiyatlar vatandaşları tatmin etmedi

Zonguldak Ereğli'de çupra 30 TL'den satılırken barbun ve hamsi 40 TL. Vatandaş fiyatları pahalı bulurken esnaf ise balıklar bollaştıkça fiyatların düşeceğine işaret etti.

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1 Eylül itibarıyla denizlerde av yasağının kalkması ile balıkçılar sezonu açarken, tezgahlarda yer alan balık fiyatları vatandaşın beklentilerini karşılamadı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balıklar tezgahlardaki yerini alırken, palamut 25-30 TL, çupra 30 TL, hamsi 40 TL, istavrit 35 TL, mezgit 30-35 TL ve barbun 35-40 TL arası fiyatlardan satılıyor.

Balıkçı esnafı Hüseyin Oktay, “Balık fiyatları çok pahalı. Bu durum da hava şartlarından kaynaklı, bilhassa palamut hiç gelmedi. Çingene palamutu var, o da 35 lira; 250 gram balık için çok para. Vatandaşlarımızın talebine karşılık veremedik” dedi.

VATANDAŞ ŞİKÂYETÇİ

Balıkçı Yılmaz Geçkin ise, mevsimin balıkçılar için güzel geçeceğini söylüyor. Geçkin, “Fakiri de zengini de bu balığı yiyecek. Balık bollaştığı zaman da fiyatlar düşecek. Deniz ürünlerinin ne olacağı belli değil, borsa gibi. Fiyatlar ilk çıktığından dolayı yüksek” diye konuştu.

Ereğli'de ikamet eden emekli Necdet Kahraman ise balık fiyatlarının yüksekliğinden şikâyet etti.

Balık tüketimine önem verdiğini ifade eden Kahraman, şöyle konuştu: “Balık pazarına ilk defa geliyorum. Fiyatlar pahalı. Ben sürekli balık alırım. Pahalı ama ayda bir defa iki defa alıyorum. Ama bakarsan hayat çok pahalı. Emekliyim ama aldığım maaş yetmiyor.” (İHA)

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