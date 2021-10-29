Bankalar açık mı? 29 Ekim’de bankalar ve noterler çalışıyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle ülkede devlet daireleri kapalı olacak. Özellikle havale, eft gibi işlemlerin gerçekleştirildiği bankaların durumu araştırılıyor. Bankalar ve noterler bugün kapalı olacak. Resmi tatillerde EFT yapıldığı zaman para tatil bittikten sonra iş günlerinde aktarılıyor.

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Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan etti. O günden bu yana bu özel gün yurdumuzda coşku, sevinç ve minnetle kutlanıyor. Salı günü işi olanlar ise kamu kurumlarının tatil olup olmadığını merak ediyor. 29 Ekim’de, kamu kuruluşları, devlet daireleri ve bankalar resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak.

BANKALAR VE NOTERLER AÇIK MI?

29 Ekim'de, kamu kuruluşları, bankalar ve noterler resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Bankalar normal mesai saatine Pazartesi günü itibariyle başlayacak.

RESMİ TATİLLERDE EFT YAPILIR MI?

Resmi tatillerde EFT yapıldığı zaman para tatil bittikten sonra iş günlerinde aktarılıyor.