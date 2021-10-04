Barclays faiz indirim tahminini açıkladı

İngiliz banka Barclays, artan enflasyona rağmen Merkez Bankası'ndan yılın son üç ayında 75'er baz puan faiz indirimi bekliyor.

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Reuters’ın aktardığına göre, İngiltere merkezli banka Barclays, Türkiye’nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 17.9’a çıkarırken Merkez Bankası’nın (TCMB) faizlerde ekim, kasım ve aralık aylarında peş peşe 75’er baz puanlık indirim yapacağı tahmininde bulundu.

Banka, Türkiye’de tüketici fiyatlarının ölçümünde kullanılan iki “kritik” temel ölçümün eylül ayında artış kaydettiğini söyledi.

ENFLASYON İLE FAİZ ARASINDAKİ FARK AÇILDI

Enflasyonda yükseliş eylül ayında da sürdü. TÜİK'e göre, tüketici enflasyonu (TÜFE) eylülde yüzde 19,58'e yükseldi.

Ağustosta oran yüzde 19,25 ile Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19'luk politika faizini aşmış, sonrasında TCMB faizi yüzde 18'e çekmişti. Böylece faiz ile enflasyon arasındaki fark daha da açıldı. Öte yandan, TCMB'nin faiz indirirken dikkate aldığı çekirdek enflasyonda da artış görüldü.

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