Bayiyi e-ticarete ortak eden Türk sistemi Harvard’a gitti

Online satışları bayi ve servis teşkilatına yönlendirerek e-ticarette patlayan kazancı KOBİ’lerle paylaşan Arçelik’in sistemi, dünyada en iyi uygulama seçildi ve en prestijli iş okulunda ders haline getirildi.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Alışveriş hızla e-ticarete kayarken, istihdamın bel kemiğini oluşturan küçük esnaf için alarm zilleri çalıyor. Bu süreçte çok kanallı ticaret önemli bir çözüm imkanı sunuyor ve bir KOBİ ülkesi olan Türkiye'den çıkan model dünyada örnek gösteriliyor.

3 bin mağazası bulunan, çalışanlar, bayiler, servisler ve aileleri ile 250 bin kişinin dahil olduğu bir ekosistem olan Arçelik'in çok kanallı stratejisi Harvard'da ders olarak okutulmaya başlandı. Dünya Perakendecilik Ödülleri'nde çok kanallı ticari ve dijital dönüşüm kategorisinde dünyanın en iyisi seçildiklerini söyleyen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer sistemi şöyle anlattı: “Hem başarılarımızın devamı hem de sosyo-ekonomik açıdan bayilik teşkilatımızı güçlü şekilde korumanın önemine inanıyoruz. Bu nedenle internet üzerinden yapılan alışverişleri en yakın bayimize yönlendiren bir satış modeli geliştirdik. Böylece kazancımızı bayilerimizle paylaşıyoruz. Müşterilerimize çok hızlı teslimat gerçekleştirebiliyoruz. Türkiye ekonomisinde istihdamın %73'ünü küçük ve orta ölçekli işletmeler oluşturuyor. İş modelimizle diğer şirket ve sektörlere de örnek olmayı umuyoruz.”

KAZANCI PAYLAŞMAK

Arçelik'in çok kanallı ticari modelinin Harvard tarafından vaka çalışması haline getirildiğini anlatan Dinçer, “Harvard Business School'da ilk derse konuk olarak modelimizi bizzat anlattık. Öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaştık. Önce geleneksel modelden uzaklaşmak gerektiği yönünde yorumlar geldi ancak dersin sonunda tüm öğrenciler kazancı paylaşan modelimiz konusunda ikna olmuştu” dedi.

Tüketiciler mağazalara girip ürüne dokunmayı çok özledi

Dinçer'e göre e-ticarette ivme pandemi kadar olmasa da sürecek ama pandeminin sonlanması ile bu kez patlama mağazalarda yaşanacak. Çünkü insanlar mağazalara gitmeyi, ürünlere dokunmayı çok özledi. Dinçer, “Pandemi sona erdiğinde tüm dünyada mağazalardaki ziyaretçi sayılarında büyük bir patlama bekleniyor. Bunu şimdiden hissetmeye başladık, mağazalarda ziyaretçi sayımızda önemli artışlar gözlemliyoruz. Müşteri mağazada olmayı, ürünü deneyimleyerek satın almayı özledi. Biz pandemi döneminde mağaza sayılarımızı artırmaya devam ettik” dedi. Dinçer, yaşanan ekonomik süreçte beyaz eşyada ÖTV'nin ve her türlü ek verginin en azından geçici süre için kalkmasının talebi destekleyeceğini de ekledi.