Bazı alkol ürünlerine zam

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bazı alkol ürünlerine zam geldiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından bazı alkol ürünlerinin zamlandığını duyurdu.

Birçok ürüne zam yapıldığını belirten Aybaş, daha büyük zamların geleceğini de söyledi.

‘DAHA BÜYÜK ZAM KAPIDA’

Aybaş, “Zamlar hayırlı olsun. Çoğu ürünlere kur farkı zam geçişi oldu, önümüzdeki günlerde daha büyük ÖTV zammı kapıda” dedi.

Aybaş’ın paylaştığı yeni fiyat tarifesine göre pek çok alkol ürününe yüzde 10-20 arasında zam uygulandı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre sigara ve alkollü içkilerden alınan ÖTV Temmuz-Aralık arasında değiştirilmedi.

ÖTV ZAMMI OLACAK MI?

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12. maddesine göre, ÖTV ilgili mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarlarının ocak ve temmuz aylarında, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirleniyor.

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