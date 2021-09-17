BDDK 50 bin TL üzeri tüketici kredileri için vade sınırını azalttı

BDDK, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı 50 bin TL'ninüzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirilmesine karar verdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde vade sınırını düşüren bir karara imza attı.

Açıklamada “36 ay olarak belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı 50 bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için otuz altı aydan yirmi dört aya indirilmesine” karar verildiği belirtildi.

Ayrıca, “Bu karar tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin borç

bakiyelerinin 50 bin Türk Lirasının üzerinde olsa dahi borçlu tarafından talep edilmesi

durumunda en fazla otuz altı ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine karar verilmiştir.” denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, tüketici kredilerindeki artışı sınırlama sinyalini vermiş, BDDK ile özel bankalar arasında bu konuda görüş ayrılığı olduğu basına yansımıştı.

İlginizi Çekebilir Dünya tersine döndü: Bankalar hükümetin ‘bireysel kredileri kısın' talebine karşı çıktı

İlginizi Çekebilir Erdoğan, Elvan, Kavcıoğlu... Ekonomide her kafadan farklı ses çıkıyor