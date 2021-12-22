BDDK’dan cep telefonları için taksit düzenlemesi
BDDK, cep telefonları için kredi kartı ve tüketici kredileri taksit sayılarına ilişkin düzenlemede değişiklik yaptı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarında taksitlendirme süresinin “yenilenmiş ürün” niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlenmesine karar verdi.
BDDK ayrıca, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının
belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 TL tutarının 5 bin TL’ye yükseltilmesine, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırının, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL’nin üzerinde olan cep telefonları için üç ay olarak belirlenmesine karar verdi.