BDDK’dan kredilerdeki gecikme süresi için yeni düzenleme
BDDK, kredilerin takibe düşmesinde gecikme süresini 90 günden 180 güne yükselten uygulamanın daha önce belirlenen 30 Eylül tarihinde sona ereceğini açıkladı. Ancak, gecikme süresi 90 günü geçmiş bulunan kredilerde eski uygulama sürecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), pandemi döneminde bankalar için getirilen ve süresi 30 Eylül’de dolacak olan bazı muafiyetlerle ilgili yeni kararlar aldı.
Açıklamada ifadeler yer aldı:
A- Pandemi nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, reel kesimi, banka müşterilerini ve bankaları desteklemek amacıyla, bankalar tarafından yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülüklerde geçici nitelikli bazı düzenlemeler yapan geçmişte alınmış bazı Kurul Kararlarının ve talimatların tekrar değerlendirilmesi sonucunda, 17.06.2021 tarihli ve 9624 sayılı Kurul Kararı ile 30.09.2021 tarihi itibariyle süresinin dolacağı belirtilen
– Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında; parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken, hesaplama tarihinden önceki son 252 iş gününe ait
Merkez Bankası döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılabilmesine
yönelik uygulamanın aksi yönde bir Kurul Kararı alınıncaya kadar uygulanmasına devam edilmesine,
B- Bankacılık sektörünün mali bünyesine ilişkin göstergelerin daha şeffaf bir şekilde izlenebilmesini ve olası risklerin daha etkin bir şekilde yönetilebilmesini teminen, 17.06.2021 tarihli ve 9624 sayılı Kurul Kararı ile 30.09.2021 tarihi itibariyle süresinin dolacağı belirtilen,
– 17.03.2020 tarihli ve 8948 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddeleri kapsamında kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, 180 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye rağmen İkinci Grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının
hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayırmalarına devam olunmasına ilişkin uygulamaya 30.09.2021 sonu itibariyle son verilmesine ancak 01.10.2021 tarihi itibariyle gecikme süresi 91 günden fazla olup 180 günü geçmeyen krediler için söz konusu uygulamaya bankalarca aynı şekilde devam edilmesine,
– 19.03.2020 tarihli ve 8950 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen 90 gün gecikme süresinin, TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararı ayıran şirketler için de geçerli olmak üzere, 180 gün ve finansal kiralama şirketlerince 240 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye rağmen “Tasfiye Olunacak Alacaklar” hesabına aktarılmayan alacaklar için şirketlerce kendi risk modellerine göre karşılık ayrılmasına devam olunmasına ilişkin uygulamaya 30.09.2021 sonu itibariyle son verilmesine ancak 01.10.2021 tarihi itibariyle gecikme süresi 91
günden fazla olup 180 günü geçmeyen (finansal kiralama şirketleri için 240 günü geçmeyen) krediler için söz konusu uygulamaya şirketlerce aynı şekilde devam edilmesine,
– 27.03.2020 tarihli ve 8970 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere,
Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında kredilerin
İkinci Grupta sınıflandırılması için öngörülen 30 gün gecikme süresinin,
Birinci Grupta izlenen krediler için 90 gün olarak uygulanmasına ve 30
günlük gecikmeye rağmen Birinci Grupta sınıflandırılmaya devam olunan –
krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında
beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk
modellerine göre ayrılmasına ilişkin uygulamaya 30.09.2021 sonu
itibariyle son verilmesine ancak 01.10.2021 tarihi itibariyle gecikme
süresi 31 günden fazla olup 90 günü geçmeyen krediler için söz
konusu uygulamaya bankalarca aynı şekilde devam edilmesine,
– 27.03.2020 tarihli ve 8971 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere,
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin altıncı
fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş
ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11/A maddesinin beşinci
fıkrası uyarınca, bankalarca/şirketlerce kullandırılan tüketici ve taşıt
kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin talebi üzerine
30.06.2021(işbu Karar tarihi itibariyle 30.09.2021) tarihine kadar
ertelenmesi halinde erteleme süresinin, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin
Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları ile Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet
Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11/A maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları
ile belirlenen vade sınırlarında dikkate alınmamasına ilişkin uygulamaya
30.09.2021 sonu itibariyle son verilmesine,
– 30.03.2020 tarihli ve 8975 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere,
bankaların kart borçlarını öteledikleri süre boyunca kart hamillerinden
asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz
dönemler tanımlayabilmelerine ilişkin uygulamaya 30.09.2021 sonu
itibariyle son verilmesine,
– 09.07.2020 tarihli ve 9093 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere, asgari
ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının Banka Kartları ve Kredi Kartları
Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca nakit
kullanımı veya nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılmasının, kart
çıkaran kuruluşların ihtiyarına bırakılmasına ilişkin uygulamaya 30.09.2021
sonu itibariyle son verilmesine karar verilmiştir.