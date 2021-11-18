Belirsizlik ve pahalılık ihracatı da vuruyor

Ara malı ve hammadde fiyatlarındaki artış karşısında çaresiz kalan ihracatçılar, genel ekonomik tablodaki belirsizliklerin de etkisiyle sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini ifade ediyorlar.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Ekonomide işlerin yolunda gittiğini her fırsatta dile getiren ve buna örnek olarak da ihracattaki artışı örnek gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a karşın iş dünyasında aynı rahatlık bulunmuyor.

Aylık ihracatın 20 milyar doların üzerine çıktığını söyleyen Erdoğan, yıl sonunda toplam ihracatın 200 milyar doları aşacağını ve bunun rekor olduğunu belirtiyor. Sanayiciler yurtdışından gelen siparişlerin arttığını doğrularken, ithalatın ve diğer giderlerin de benzer şekilde yükseldiğini dile getiriyorlar.

HAMMADDE PAHALI

Kısa zamanda bu kadar dalgalanmanın ihracatçıya faydasının olmadığını ifade eden İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, fiyatlamalarda büyük sıkıntı yaşadıklarını vurguladı. Özellikle hammadde fiyatlarındaki artışların maliyetleri doğrudan etkilediğini anlatan Gültepe, dolar kurundaki artıştan çok hammadde fiyatlarını takip ettiklerini söyledi. Kurun sürekli yükselmesinden memnuniyet duymadıklarını belirten Gültepe, “Kurda öngörülebilir, kontrol edilebilir, en az enflasyonun üzerinde bir artış bekliyoruz. Fazlasını istemeyiz. Rekabet edebileceğimiz kur olduktan sonra daha üstünü istemiyoruz, ülke ekonomisine de faydası yok” dedi.

Kurdaki artışlara günlük değil uzun vadeli bakmak gerektiğini söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) GençTim Başkan Yardımcısı Selçuk Çevik de, ihracatın büyük çoğunluğunun ithalata bağımlı olduğunu hatırlatarak, sanayiciye kur artışının faydalı olmadığını aktardı. İstikrarlı kur beklediklerini belirten Çevik, hayat pahalılığının ve alım gücünün gerilemesinin de ihracatçıyı etkilediğini ifade etti. Enerji, demir-çelik gibi girdilerdeki artışa dikkat çeken Çevik, piyasadaki olumsuzlukların kendilerine doğrudan yansıdığını vurguladı.

“ÇİN GİBİ OLAMAZ”

İhracatta Türkiye'nin Çin gibi bir ülke olamayacağını kaydeden Çevik, Çin'in enerji maliyetlerinin düşük olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'nin petrol, doğalgaz ve kömürde dışarıya olan bağımlılığının sanayi açısından sorun yarattığını dile getirdi.

“NE KADAR KATMA DEĞER YARATIYORUZ?”

Hızlı kur artışının iyi bir durum olmadığını vurgulayan Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, “Sanayici hiçbir zaman belirsizlik sevmez. Artışın ardından gelen şoklar da etkiler. Enerji, asgari ücret, diğer maliyetler artar ve firmaların başı ağrır. Artışın ardından hemen düşüş gelirse o da kötü bizim için. Ayrıca yurtdışı müşteriler hemen indirim talep eder. Tüm sanayicilerle hemfikir olduğumuz konu, döviz fiyatlarının öngörülebilir, stabil olması. Kilogram değerine de bakmak lazım ihracatta. Ortalama 1 dolar/kg yapıyorsak ihracatı, onu sorgulamamız gerekiyor. Ne kadar katma değer yaratıyoruz?” dedi.