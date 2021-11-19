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Benzin fiyatları ne kadar? Benzin fiyatı artmaya devam ediyor

Benzin fiyatları için gelen zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Benzin fiyatları 52 kuruş, motorin 50 kuruş arttı. Benzin zammı ve motorin zammı bu gece pompaya yansıyacak.

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Benzin fiyatları ne kadar? Benzin fiyatı artmaya devam ediyor

Dolar kurunda yaşanan sert yükseliş ile benzin fiyatları artmaya devam ediyor. Zammın ardından litre fiyatı benzinde İstanbul'da yaklaşık 8,17'den 8,69'a, Ankara ve İzmir'de 8,25'ten 8,77'ye yükselecek.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Sozcu.com.tr'nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, litre fiyatı benzinde 52 kuruş, motorinde 50 kuruş zamlanıyor.

Zamlar, bu geceden itibaren yürürlüğe girecek.

LPG'de ise henüz zam kararı netleşmedi.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR’DE BENZİN FİYATI

Zammın ardından litre fiyatı benzinde İstanbul'da yaklaşık 8,17'den 8,69'a, Ankara ve İzmir'de 8,25'ten 8,77'ye yükselecek.

Motorinde ise fiyat İstanbul'da 8,23'ten 8,73'e, Ankara ve İzmir'de 8,31'den 8,81'e yükselecek.

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