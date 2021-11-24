Benzin, motorin ve LPG’ye tarihi zam

Dolar/TL'deki tarihi yükselişin ardından akaryakıta da tarihi zam geliyor. Benzine 1 lira 1 kuruş, motorine 1 lira 5 kuruş, otogaza 65 kuruş zam kararı alındı. Zamlar bu gece yürürlüğe girecek. EPDK'nın zamları engelleme ihtimali de bulunuyor.

Sozcu.com.tr

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TL’de dün yaşanan rekor değer kaybının ardından akaryakıtta bugün tarihi zam kararı alındı.

Sektör kaynaklarının sozcu.com.tr ile paylaştığı bilgiye göre, litre fiyatı benzinde 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 5 kuruş, otogazda 65 kuruş zamlanacak.

Zamlar bu geceden itibaren pompaya yansıyacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) zamları engelleme ihtimali de bulunuyor. EPDK’nın kararını öğleden sonra vermesi bekleniyor.

Dün dolar/TL’de gün içi yükseliş bir ara yüzde 17’yi geçmiş, kur 11,20’den 13,45’e kadar yükseldikten sonra biraz geri çekilmişti.

LPG DAHA DÜN ZAMLANMIŞTI

Otogaza daha dün 19 kuruş zam gelmişti. Bugünkü zamla birlikte kasım ayı içerisinde LPG'ye beşinci kez zam gelmiş oldu.

Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG’ye 2 Kasım’da 49 kuruş, 16 Kasım’da 25 kuruş, 20 Kasım'da 45 kuruş, 23 Kasım’da 19 kuruş zam gelmişti. Son zamla birlikte son iki ayda LPG’ye yapılan toplam zam 2,96 TL oldu.

Zammın ardından litre fiyatı otogazda İstanbul’da 7,54 TL’den 8,19 TL’ye, Ankara’da 7,64 TL'den 8,29 TL’ye, İzmir’de 7,66 TL'den 8,31 TL’ye yükselecek.

Benzin ve motorin gibi otogazda da özel tüketim vergisi (ÖTV) eşel mobil sistemi kapsamında sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor.

BENZİN VE MOTORİN 4 GÜN ÖNCE ZAMLANMIŞTI

20 Kasım’da benzine 52 kuruş, motorine 50 kuruş zam gelmişti.

Bugünkü zamla birlikte benzinin litresi Ankara’da 8,72 TL’den 9,73 TL’ye, İstanbul’da 9,68 TL’ye, İzmir’de 9,75 TL’ye çıkacak

Motorinin litresi ise Ankara’da 9,82 TL’ye, İstanbul’da 9,76 TL’ye, İzmir’de 9,84 TL’ye yükselecek.

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